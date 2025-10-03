竹縣焚化爐回饋金怎麼算？議會爭論「戶數、人口數」條文暫留

新竹縣政府推動的高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）預計今年正式營運，為妥善規畫地方回饋機制，縣府將「營運回饋金管理自治條例」草案送請縣議會臨時會審議。草案中原訂以「戶數」作為回饋金發放基準，但引發部分議員質疑「不公平」，一度休會討論，仍未獲共識，議長張鎮榮最後裁示暫時保留該條文。

依草案，回饋範圍涵蓋設施所在地及周邊3公里範圍村里，包括竹北市尚義里、崇義里、大義里、新港里、白地里，以及新豐鄉上坑村、鳳坑村等。分配比例方面，尚義里23%、崇義里15%、其餘里村合計37%、環保局25%，以戶數為主要發放依據。

議員鄭美琴指出，地方上有長期居住的一家10口，也有新搬入戶籍僅1人，若僅依戶數計算，對實際居住人口眾多的家庭並不公平，等同犧牲多數民眾權益，堅決反對。議員吳旭智則提，西區有大三合院過去以同一門牌計算，如今可能因分家或臨時門牌產生差異，要避免里民實際權益被忽略。

對此，環保局長蕭宏杰回應，7個村里長過去已針對「人口數或戶數」進行討論，最終考量實務操作與查核難度，決議以戶數為基準，避免出現「幽靈人口」寄戶籍問題。他補充，若遇到一家10至20人的三合院，分戶後經戶政單位查核，也可獲得相應回饋。

此外，草案規定，縣內一般或事業廢棄物，每公噸需繳100元回饋金；外縣市為每公噸600元。議員徐瑜新則提醒，依合約規範，協助中央統一調度或跨區合作處理，若處理費不含回饋金，則焚化爐公司可免繳，由環保局與主管機關協調。如遇花蓮事件，地方產生大量災害廢棄物，環保局協助處理，按自治條例得繳交回饋金。

蕭宏杰澄清，廢棄物處理費用已包含回饋金，原則上不會造成分配爭議；若遇重大災害，處理端若不含回饋金的部分將由縣府繳納，並依撥付原則辦理。