竹縣道122線五峰路段 蓋新橋、改善路形開工

新竹縣十大交通建設再推進！五峰鄉縣道122線43.5公里改善工程昨舉行開工典禮，縣長楊文科表示，縣道122線是山區重要聯絡道，此次在中央補助及縣府自籌下，投入6億元興建新橋並改善路線線形，提升山區道路安全。

楊文科指出，縣道122線43.5公里位於高潛勢土石流區，常因豪雨坍方影響交通，造成居民不便及遊客安全疑慮。此次工程總經費6億元，中央補助3.08億元、縣府自籌2.92億元，將興建225公尺新橋並改善線形，提升道路安全與服務品質。

五峰鄉長秋維書表示，這條道路對五峰鄉親非常重要，道改善後的道路可避開危險路段，保障鄉親返家安全，新建大橋更將成為五峰地標，帶動觀光並便利遊客前往清泉部落及觀霧地區。

此工程為五峰鄉歷年來規模最大的補助工程，工務處指出，工程將興建225公尺長、10公尺寬的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，配置雙車道銜接兩岸道路。完工後可解決長年坍方困境、縮短行車時間，並帶動民有、桃山、花園等部落觀光與地方經濟發展。

工務處長戴志君說，縣道122線43.5公里路段原先線形不佳，彎道半徑過小，屢遇豪雨坍方，屬重複致災區。工程將增設跨坑溝新橋，使道路遠離土石流威脅，工期1080天，2027年底完工通車。