聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣道122線五峰路段 蓋新橋、改善路形開工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
列為新竹縣十大交通建設的五峰鄉縣道122線43.5K改善工程，昨舉辦開工典禮。圖／竹縣府提供
列為新竹縣十大交通建設的五峰鄉縣道122線43.5K改善工程，昨舉辦開工典禮。圖／竹縣府提供

新竹縣十大交通建設再推進！五峰鄉縣道122線43.5公里改善工程昨舉行開工典禮，縣長楊文科表示，縣道122線是山區重要聯絡道，此次在中央補助及縣府自籌下，投入6億元興建新橋並改善路線線形，提升山區道路安全。

楊文科指出，縣道122線43.5公里位於高潛勢土石流區，常因豪雨坍方影響交通，造成居民不便及遊客安全疑慮。此次工程總經費6億元，中央補助3.08億元、縣府自籌2.92億元，將興建225公尺新橋並改善線形，提升道路安全與服務品質。

五峰鄉長秋維書表示，這條道路對五峰鄉親非常重要，道改善後的道路可避開危險路段，保障鄉親返家安全，新建大橋更將成為五峰地標，帶動觀光並便利遊客前往清泉部落及觀霧地區。

此工程為五峰鄉歷年來規模最大的補助工程，工務處指出，工程將興建225公尺長、10公尺寬的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，配置雙車道銜接兩岸道路。完工後可解決長年坍方困境、縮短行車時間，並帶動民有、桃山、花園等部落觀光與地方經濟發展。

工務處長戴志君說，縣道122線43.5公里路段原先線形不佳，彎道半徑過小，屢遇豪雨坍方，屬重複致災區。工程將增設跨坑溝新橋，使道路遠離土石流威脅，工期1080天，2027年底完工通車。

延伸閱讀

新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

國民黨主席選舉將至…新竹縣長楊文科未表態 笑著這樣說

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

相關新聞

桃園綠營籲普發1.5萬 藍挺綠縣市先發

桃園市議會昨開臨時會，民進黨團提案建請市府在立院「還稅於民」普發現金1萬元之外，加碼發放每名市民1.5萬元，引發討論；國...

竹縣道122線五峰路段 蓋新橋、改善路形開工

新竹縣十大交通建設再推進！五峰鄉縣道122線43.5公里改善工程昨舉行開工典禮，縣長楊文科表示，縣道122線是山區重要聯...

桃園大溪永福活動中心啟用 張善政：社區交流兼防災

桃園市長張善政今日上午參加大溪區永福市民活動中心啟用，肯定活動中心設計兼具理念與特色，展現大溪在地風貌，成為永福里及周邊...

桃園國慶升旗瘋搶「黑貓曬娃包」 明早再釋1210名額

桃市府下周將在風禾公園舉辦國慶升旗典禮，昨上午開放報名，短短30分鐘內1010個名額瞬間秒殺。民政局表示，為回應市民的熱...

陰陽要區隔 苗栗市萬善祠及范苟祠公告現值逾千萬 縣有地擬清空辦標售

苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，縣府明年2月前完成內部存放骨灰（骸）安置，後續搬遷萬善祠及范苟祠，清...

斥資6千萬升級！桃園蘆竹清潔隊新增100停車位、休息室明年完工

桃園市清潔隊蘆竹中隊面臨休息空間不足、停車擁擠及設施老舊問題，市府環保局規畫整修工程，今早開工。市府環管處表示，本次整修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。