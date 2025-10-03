聽新聞
0:00 / 0:00

桃園綠營籲普發1.5萬 藍挺綠縣市先發

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
民進黨桃園市議員魏筠昨在議會提案，建請市府普發現金1萬5千元；市府會後回應目前財政吃緊，尚無餘裕。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市議員魏筠昨在議會提案，建請市府普發現金1萬5千元；市府會後回應目前財政吃緊，尚無餘裕。記者陳俊智／攝影

桃園市議會昨開臨時會，民進黨團提案建請市府在立院「還稅於民」普發現金1萬元之外，加碼發放每名市民1.5萬元，引發討論；國民黨團雖支持，但憂適法問題，認為應等綠營執政縣市實施或中央不杯葛補助款再討論。市府則說，目前財政無普發現金餘裕。

民進黨桃園市議員魏筠指出，既然立院通過「還稅於民」普發現金1萬元，建請市府也應順從民意，加碼發放每人現金1萬5千元，財源方面若運用中央超徵2021年與2022年稅額分配款67億元，近年標售土地、地方稅、罰款及規費收入273億元，應有餘裕。民進黨團總召李宗豪則說，各縣市狀況不同，桃園應就本身狀況做討論。

國民黨團總召林政賢表示，桃園近年收支短絀，還有負債，若要加碼普發現金，應由中央全額補助；同黨議員詹江村強調，全國尚無縣市普發現金案例，適法性恐有問題，建議市府等民進黨執政縣市示範後再跟進，議員舒翠玲則認為，等中央不再刻意杯葛地方補助款，再研議普發也不遲。

市府回應，新版財畫法挹注不如預期，2026統籌分配稅款帳面上看似增加近3百億元，但由於一般性及計畫型補助款被扣，實際僅增加約141億元，而桃園現有3百多億元負債，近年財政收支累積短絀也超過7百億元，未來5年上億元的重大建設與福利政策計畫預估需要2067億元，財政吃緊，實無普發現金餘裕。

延伸閱讀

桃園本土登革熱再+2 衛生局：曾與首例出入同一宮廟

桃園登革熱群聚添2確診 北市增1例感染源待釐清

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

桃園綠營民代籲市府普發1.5萬 藍回嗆：綠營縣市先示範

相關新聞

桃園綠營籲普發1.5萬 藍挺綠縣市先發

桃園市議會昨開臨時會，民進黨團提案建請市府在立院「還稅於民」普發現金1萬元之外，加碼發放每名市民1.5萬元，引發討論；國...

竹縣道122線五峰路段 蓋新橋、改善路形開工

新竹縣十大交通建設再推進！五峰鄉縣道122線43.5公里改善工程昨舉行開工典禮，縣長楊文科表示，縣道122線是山區重要聯...

桃園大溪永福活動中心啟用 張善政：社區交流兼防災

桃園市長張善政今日上午參加大溪區永福市民活動中心啟用，肯定活動中心設計兼具理念與特色，展現大溪在地風貌，成為永福里及周邊...

桃園國慶升旗瘋搶「黑貓曬娃包」 明早再釋1210名額

桃市府下周將在風禾公園舉辦國慶升旗典禮，昨上午開放報名，短短30分鐘內1010個名額瞬間秒殺。民政局表示，為回應市民的熱...

陰陽要區隔 苗栗市萬善祠及范苟祠公告現值逾千萬 縣有地擬清空辦標售

苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，縣府明年2月前完成內部存放骨灰（骸）安置，後續搬遷萬善祠及范苟祠，清...

斥資6千萬升級！桃園蘆竹清潔隊新增100停車位、休息室明年完工

桃園市清潔隊蘆竹中隊面臨休息空間不足、停車擁擠及設施老舊問題，市府環保局規畫整修工程，今早開工。市府環管處表示，本次整修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。