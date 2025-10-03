桃園綠營籲普發1.5萬 藍挺綠縣市先發

桃園市議會昨開臨時會，民進黨團提案建請市府在立院「還稅於民」普發現金1萬元之外，加碼發放每名市民1.5萬元，引發討論；國民黨團雖支持，但憂適法問題，認為應等綠營執政縣市實施或中央不杯葛補助款再討論。市府則說，目前財政無普發現金餘裕。

民進黨桃園市議員魏筠指出，既然立院通過「還稅於民」普發現金1萬元，建請市府也應順從民意，加碼發放每人現金1萬5千元，財源方面若運用中央超徵2021年與2022年稅額分配款67億元，近年標售土地、地方稅、罰款及規費收入273億元，應有餘裕。民進黨團總召李宗豪則說，各縣市狀況不同，桃園應就本身狀況做討論。

國民黨團總召林政賢表示，桃園近年收支短絀，還有負債，若要加碼普發現金，應由中央全額補助；同黨議員詹江村強調，全國尚無縣市普發現金案例，適法性恐有問題，建議市府等民進黨執政縣市示範後再跟進，議員舒翠玲則認為，等中央不再刻意杯葛地方補助款，再研議普發也不遲。

市府回應，新版財畫法挹注不如預期，2026統籌分配稅款帳面上看似增加近3百億元，但由於一般性及計畫型補助款被扣，實際僅增加約141億元，而桃園現有3百多億元負債，近年財政收支累積短絀也超過7百億元，未來5年上億元的重大建設與福利政策計畫預估需要2067億元，財政吃緊，實無普發現金餘裕。