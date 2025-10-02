賞木雕遊山城！「2025三義木雕藝術節」國慶連假慢遊趣

苗栗三義年度盛會「三義木雕藝術節」，將於10月10日至12日雙十國慶連續假期，在三義木雕博物館、水美藝術街盛大舉行，苗栗縣副縣長邱俐俐2日表示，歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美，品味慢遊山城的樂趣。

今天的發布會現場，特別邀請木雕大師簡明光展現木雕技藝，現場創作「大象」。同時邀請三義木雕協會、水美商圈代表、木雕、文創業者及三義在地社區發展協會皆參與，展現各界為推動三義觀光旅遊共同努力的決心。

今年的三義木雕藝術節活動內容相當豐富，三義木雕博物館更集結了許多件三義木雕藝術家的作品，舉辦公益回饋活動，希望透過在地的藝術文化與社會公益結合，讓木雕藝術愛好者在收藏木雕作品的同時，也能提撥一定比例的金額捐助在地社福單位，扶助鄉里弱勢族群。

三義木雕藝術節不僅僅是一場木雕藝術的觀賞與體驗，更是文化藝術與社會公益的平台。除了公益回饋活動，在三義木雕博物館可以欣賞「2025國際木雕藝術交流展」、「2025國際木雕競賽作品展」，還可以組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」。

在木雕館前廣場體驗玩木頭的樂趣，「雙人鋸木」、「電鋸體驗」、「車製文昌筆」、「趣味童玩遊戲」，還有「大象鑰匙圈」、「童玩竹蜻蜓」、「手鋸原木」親子木藝DIY，還可以欣賞難得一見的木雕大師現場創作表演，以及親子互動的藝文表演、和文創市集。

在水美藝術街則有客家歌謠表演、「木藝探險王，闖關大挑戰」、「三代職人實境創作展演」，以及「竹編風鈴」、「木製鑰匙圈」、「檜樂留言夾」、「木製雷雕書籤」等多項DIY體驗活動。

另外，為鼓勵民眾到三義欣賞木雕藝術、體驗慢城生活，特別規劃了「品三義．慢城心旅」小旅行，帶領大家漫步三義文化景點，體驗木雕藝術之美。

2025三義木雕藝術節將於10月10日上午11點祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午1點舉辦社區才藝競賽展現三義地方文化特色與活力，下午3點的開幕暨頒獎典禮上，將表揚「臺灣木雕薪傳成就獎」以及「2025臺灣國際木雕競賽」得獎者。