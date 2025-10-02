監委陳景峻郭文東巡察 肯定澎湖近2年轉變及進步

監察委員陳景峻及郭文東等人今天抵達澎湖，展開為期2天地方巡察，盛讚澎湖近2年轉變與進步，高度肯定澎湖縣府展現積極作為與實質成果，值得中央持續給予支持。

陳景峻及郭文東等人今天前往縣府拜會縣長陳光復，並於第一會議室受理民眾陳情案件及聽取縣府相關單位專案報告，透過面對面交流與意見交換，針對地方施政及民意反映給予建設性意見，作為縣府精進行政效能及政策推動的重要參考。

陳光復指出，澎湖作為環海島嶼，海洋生態維護與永續發展始終是縣府施政核心目標，不論在養殖管理以降低對海域污染、在再生能源發展中兼顧生態平衡，或在污水下水道工程推進上，縣府團隊皆以負責任態度持續投入，力求在發展與保護之間取得良好平衡。

2監委對於澎湖近2年轉變與進步表達高度肯定，認為無論在地方建設、環境管理或永續經營上，縣府皆展現積極作為與實質成果，值得中央持續給予支持。

2監委今天抵澎展開地方巡察，分別由縣府農漁局、建設處、工務處等單位，就內灣海域污染、離岸風電發展對澎湖海岸環境影響，以及澎湖水資源保育及污水下水道建設概況進行報告，陳光復還致贈「世界最美麗海灣」畫冊，感謝中央對離島發展的關心與支持。