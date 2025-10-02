桃園大溪永福活動中心啟用 張善政：社區交流兼防災

桃園市長張善政今日上午參加大溪區永福市民活動中心啟用，肯定活動中心設計兼具理念與特色，展現大溪在地風貌，成為永福里及周邊鄉親交流的重要據點，同時具備防災收容功能，提供社區凝聚與安全保障空間。

張善政指出，此活動中心同時肩負防災重任，未來若遇土石流等災害，可以作為重要的應變與收容據點，具備多重功能，感謝大溪區公所、建築師及營造團隊用心付出，讓活動中心美輪美奐呈現在市民面前。

大溪區公所表示，永福市民活動中心為單層建築，樓地板面積約350平方公尺，工程總經費2190萬元，由市府全額編列預算興建。場館設有里辦公室、集會禮堂、多功能空間及簡易廚房，並綠美化營造友善公共環境。未來不論長者休憩、青少年學習，或社區課程活動，皆可透過市府場地租借系統申請使用，不僅滿足不同需求、凝聚社區向心力，更能作為災害備援據點，提升區域韌性。

大溪區公所說明，永福市民活動中心的設計以「山城串連、綠意共融、活動自如」為理念，融合大溪山城意象與現代美學，營造溫暖親切的在地氛圍。活動中心善用自然採光與通風，並兼顧多元使用彈性與無障礙設計，打造安全、便利且與自然共融的公共場域。

市議員李柏坊、市府民政局長劉思遠、大溪區長徐景揚和多位里長都出席啟用典禮。