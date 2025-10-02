桃園國慶升旗瘋搶「黑貓曬娃包」 明早再釋1210名額

桃市府下周將在風禾公園舉辦國慶升旗典禮，昨上午開放報名，短短30分鐘內1010個名額瞬間秒殺。民政局表示，為回應市民的熱烈需求，明日上午10時10分，網路平台再加碼開放1010個名額，另桃園市市民卡網站也將同步釋出200名額，請民眾把握最後機會。

民政局長劉思遠表示，報名成功並於活動當天完成報到的民眾，即可獲得時下最夯「曬娃包」及小國旗1支，還可參加「黑貓曬娃包組（含黑貓T恤）」現場抽獎。今年國慶升旗透過「國慶齊聚‧桃園永續」和「黑貓出任務」雙主軸，希望讓不同世代的市民朋友與親子參與其中，到現場舞動國旗感受桃園市的熱情與活力。

劉思遠說，考量部分市民因工作或家庭因素無法親臨現場，民政局特別在官方臉書「桃園民政好厝邊」同步推出抽獎活動，民眾只要追蹤粉專、在指定貼文留言Tag兩位好友，並公開分享活動影片，即可參加「黑貓曬娃包（含黑貓T恤）」抽獎，限量20組，活動自即日起至10月10日23時59分，得獎名單將於10月13日下午3時公布。