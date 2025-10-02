快訊

陰陽要區隔 苗栗市萬善祠及范苟祠公告現值逾千萬 縣有地擬清空辦標售

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市萬善祠及范苟祠內部存放骨灰（骸），今天辦理起掘前祈福普度法會，縣長鍾東錦主祭。記者范榮達／攝影
苗栗市萬善祠及范苟祠內部存放骨灰（骸），今天辦理起掘前祈福普度法會，縣長鍾東錦主祭。記者范榮達／攝影

苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，縣府明年2月前完成內部存放骨灰（骸）安置，後續搬遷萬善祠及范苟祠，清空公告現值逾千萬元的縣有土地辦理標售，縣長鍾東錦認為「陰陽區隔」有助地方整體發展。

苗栗市萬善祠及范苟祠分別於1861年、1891年建成，地上物所有權人難以考據，建物日趨老舊，萬善祠管理委員會停止運作多年，縣府配合南苗舊市區更新地區都市更新計畫，700萬元遷移安置萬善祠及范苟祠骨灰（骸），今天舉辦起掘前祈福法會，盛大準備豬、羊等普度品，鍾東錦、苗栗市長余文忠等人主祭。

縣府民政處會同包商清點，萬善祠及范苟祠有主骨灰罐298罐，無主的骨骸罐等法會後再清點，有主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，牌位、香爐、相片都免費移置苗栗市生命紀念館，骨骸不願火化者，可選擇銅鑼雙峰納骨塔，此外，骨灰（骸）罐、神主牌自行遷葬，補助1萬5000元；無主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，移置苗栗市生命紀念館。

萬善祠、范苟祠在信義街一帶早期地處偏僻，但隨著都市發展附近已是南苗市區，余文忠認為時空因素轉變，清空活化創造多贏，鍾東錦說，「陰陽要區隔」！骨灰（骸）入新家，後續萬善祠及范苟祠搬遷，推動都市計畫變更，辦理土地標售。

據了解，萬善祠及范苟祠土地面積430.75平方公尺，「墓」地目縣有，公告現值每平方公尺2萬6100元，縣府指出，將來清空後，將推動都市計畫變更，參考公告現值及土地交易價格辦理公開標售。

苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，內部存放骨灰（骸）。記者范榮達／攝影
苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，內部存放骨灰（骸）。記者范榮達／攝影
苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，內部存放骨灰（骸）。記者范榮達／攝影
苗栗市萬善祠及范苟祠與周邊醫院、店家、住戶毗鄰而居，內部存放骨灰（骸）。記者范榮達／攝影

苗栗市 鍾東錦 都市計畫

