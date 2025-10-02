蔣萬安：公館圓環通行效率回穩 審慎因應連假前車潮

快訊

中央社／ 台北2日電
公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修正，並審慎因應明天下午的連假前夕車潮。聯合報系記者蘇健忠／攝影
公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修正，並審慎因應明天下午的連假前夕車潮。

台北市政府今天舉行道路交通安全會報，臨時新增討論公館圓環拆除改為正交路口議題。警察局交通警察大隊首先報告事故統計，表示去年平均每日員警受理此路口交通事故件數為0.756件，9月29日至今天中午12時則僅受理1件，日平均為0.25件。

交大表示，將持續掌握現場狀況，並把第一線員警執勤情形回報給交通局參考，一起努力讓現場更趨穩定。

台北市交通管制工程處接續表示，正交路型啟用的首個上班日確實有壅塞，經過持續檢討，搭配實施東側行人號誌尖峰兩段式穿越、福和橋往東大客車專用道開放汽車左轉、各側路型微調、機動調整路口燈號及秒數等9項措施，在空間及時間上同時著手，已有改善成效。

交工處表示，昨天及今天觀察，晨、昏峰車流皆已恢復至與施工前相當，不過週末是中秋節連假，預期明天下午開始會湧現返鄉車潮，將持續在現場監控、微調，以安全為首要目標，同時維持一定紓解效率。

蔣萬安聽取報告後裁示，公館圓環連續7年是台北市交通事故熱點第1名，改為正交路口原本就是該做的事情，期許局處不要因為外界質疑就陷入父子騎驢困境。

他說，新路型啟用初期，通勤族及號誌都需要時間適應，請人員持續觀察、追蹤、修正，在2週內找到最優模式，目前雖已基本恢復拆除前的通行效率，仍期待未來能進一步提升，並請相關局處針對明天下午的放假前夕車潮預作規劃及宣導。

