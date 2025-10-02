斥資6千萬升級！桃園蘆竹清潔隊新增100停車位、休息室明年完工

桃園市清潔隊蘆竹中隊面臨休息空間不足、停車擁擠及設施老舊問題，市府環保局規畫整修工程，今早開工。市府環管處表示，本次整修除強化消防系統外，也會完善休憩區設施，提供充足後勤支援，讓隊員在高強度勤務間能快速恢復體力。

環保局長顏己喨表示，蘆竹區中隊目前有225名隊員，長期承擔垃圾清運、災害應變等第一線任務，卻面臨休息空間不足等問題，影響出勤效率與同仁身心調適；市府斥資6325萬元整修，未來將新增約100個停車位，並規畫備勤休息室、淋浴區、餐飲準備區、教育訓練與會議空間，工程預計明年12月完工。

顏己喨說，完工後將全面改善人員動線、照明及無障礙設施，也期許導入美學設計概念、增加教育互動性，以擺脫既往鄰避設施印象。

環管處長張書豪表示，若缺乏完善備勤與休憩設施，不僅影響作業效率，也牽涉公共安全，本次工程特色包括多功能備勤設施、友善無障礙環境、強化消防安全、充足停車空間，及整合教育訓練與會議功能，全面提升空間效能與使用舒適度，提供中隊更穩固的後勤支援，也讓市民享有更高品質的環保服務。