竹縣新總圖「鐵皮屋頂」挨批 優化方案票選出爐改用「這個」

斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批是「鐵皮屋頂」。縣府文化局提出優化方案，近期經過票選，由「造型沖孔板」獲得最高票數，文化局表示，本案將接續進入細部設計階段及後續工程招標作業。

新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀一度挨批是「鐵皮屋頂」，也有人建議拆掉鋁板屋頂等，新竹縣長楊文科表示，文化局重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，廣納多方意見辦理多場次說明會、工作坊聆聽民眾意見，透過基本設計方案網路票選方式，進行設計聚焦。

新竹縣立總圖書館建築風貌優化案確定後，即可進入細部設計階段，預計今年底進行發包工程，並於室內裝修工程期間內外同步施作。此外，新竹縣立總圖書館已進入室內裝修工程階段，預計工期合計270日曆天，配合公共藝術設置計畫同步進場作業；同時，採購總圖館藏及資訊設備中，以期為明年度開館作籌備。

文化局長朱淑敏表示，獲選「造型沖孔板」造型金屬外觀，設計結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念，建築本體南北側屋頂設計採用書本錯落擺設意象，展現公共圖書館的基本宗旨為提供各類型閱讀資源及服務，滿足讀者及團體於教育、資訊、娛樂及休閒等各領域需求。

建築東西側裝飾以書本展開的造型及四周穿插如白鴿紛飛意象，呈現知識的廣大世界，期許新竹縣立總圖書館成為城市文化及藝術發展的中心，提供文化活動及展演空間、館藏反映文化內涵等方式，支持傳統文化保存及開拓文化與知識創意發展。

沖孔板材質採用耐候環保鋁板，以大小沖孔方式藉由現代科技參數式數位設計，創造出現代化圖書館藝術美學將配合優化工程於夜間設計LED間接燈光，顯現圖書館融入大自然靜謐森林中夜晚朦朧之美。