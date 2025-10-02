快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣新總圖「鐵皮屋頂」挨批 優化方案票選出爐改用「這個」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府文化局提出優化方案，近期經過票選，由「造型沖孔板」獲得最高票數。圖／新竹縣文化局提供
縣府文化局提出優化方案，近期經過票選，由「造型沖孔板」獲得最高票數。圖／新竹縣文化局提供

斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批是「鐵皮屋頂」。縣府文化局提出優化方案，近期經過票選，由「造型沖孔板」獲得最高票數，文化局表示，本案將接續進入細部設計階段及後續工程招標作業。

新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀一度挨批是「鐵皮屋頂」，也有人建議拆掉鋁板屋頂等，新竹縣長楊文科表示，文化局重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，廣納多方意見辦理多場次說明會、工作坊聆聽民眾意見，透過基本設計方案網路票選方式，進行設計聚焦。

新竹縣立總圖書館建築風貌優化案確定後，即可進入細部設計階段，預計今年底進行發包工程，並於室內裝修工程期間內外同步施作。此外，新竹縣立總圖書館已進入室內裝修工程階段，預計工期合計270日曆天，配合公共藝術設置計畫同步進場作業；同時，採購總圖館藏及資訊設備中，以期為明年度開館作籌備。

文化局長朱淑敏表示，獲選「造型沖孔板」造型金屬外觀，設計結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念，建築本體南北側屋頂設計採用書本錯落擺設意象，展現公共圖書館的基本宗旨為提供各類型閱讀資源及服務，滿足讀者及團體於教育、資訊、娛樂及休閒等各領域需求。

建築東西側裝飾以書本展開的造型及四周穿插如白鴿紛飛意象，呈現知識的廣大世界，期許新竹縣立總圖書館成為城市文化及藝術發展的中心，提供文化活動及展演空間、館藏反映文化內涵等方式，支持傳統文化保存及開拓文化與知識創意發展。

沖孔板材質採用耐候環保鋁板，以大小沖孔方式藉由現代科技參數式數位設計，創造出現代化圖書館藝術美學將配合優化工程於夜間設計LED間接燈光，顯現圖書館融入大自然靜謐森林中夜晚朦朧之美。

圖書館 新竹

延伸閱讀

台南北外環第四期遭抗議求撤案 市府：依環評執行

最貴方案年費7788元！Xbox Game Pass最大漲價潮 最高漲50%

新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

台南訂「府城紀念日」有譜？民代提巷仔Niau化身「城牆大使」

相關新聞

桃園綠營民代籲市府普發1.5萬 藍回嗆：綠營縣市先示範

桃園市議會今開臨時會，民進黨議員魏筠在臨時動議提案，指桃園獲中央分配2021年與2022年超徵稅額約67億元，近年標售土...

竹縣新總圖「鐵皮屋頂」挨批 優化方案票選出爐改用「這個」

斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批是「鐵皮屋頂」。縣府文化局提出優化方案，近期經過票選，由「造型...

國1楊梅頭份段拓寬計畫紓解壅塞 竹市都委會審議通過

「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」日前由高公局提出都市計畫變更案，新竹市都市計畫委員會已於今年9月25日正式審議通過。都發...

影／三義木雕節國慶連假3天登場 來賞木雕、玩木頭、遊山城

苗栗縣三義木雕藝術節將於10月10至12日國慶連假推出，在三義木雕博物館、水美藝術街商圈盛大舉行，縣府歡迎國內外遊客踴躍...

半年清走200多輛 苗縣府整頓廢棄車盤踞免費停車位亂象

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中，許多縣民有感，認為市容...

新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水

新竹市香山區長興街1巷昨天晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經查是自來水大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山地區約3萬戶停水；自來水公司指出，該幹管將近40年前埋設的舊管線，獲報立即派員搶修，已於今天中午12點完成修復，目前陸續恢復用水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。