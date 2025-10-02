快訊

桃園綠營民代籲市府普發1.5萬 藍回嗆：綠營縣市先示範

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會今開臨時會，民進黨議員魏筠在臨時動議提案，指桃園獲中央分配2021年與2022年超徵稅額約67億元，近年標售土地、地方稅、罰款及規費收入也有273億元，建請市府比照立院還稅於民，加碼普發現金1萬5千元；國民黨團雖表支持，但質疑適法性，要求綠營執政縣市先示範，並指市府財政仍吃緊，建議等中央不杯葛地方補助款後討論。

普發現金一事今在議場掀起討論，魏雲認為立院通過「還稅於民」普發現金1萬元，桃園市府也應該順從民意，桃園人口約235萬名，每人現金1萬5千元，運用中央分配的超徵稅額、標售土地獲利、超收稅收與統籌分配款支應，應有餘裕；民進黨團總召、議員李宗豪則說，各縣市狀況不同，桃園應就本身狀況做討論，不用討論其他縣市。

國民黨團總召林政賢則表示，市府2024年總決算達1434億元，雖比預算高出2億元，但前幾年收支短絀，還有負債，是全國唯一沒有歲計賸餘縣市，若要推動普發現金政策，應由中央全額補助。

國民黨議員詹江村強調全國尚無縣市普發現金案例，質疑此行為的適法性，建議市府等民進黨執政縣市示範後再跟進；議員舒翠玲也強調國民黨沒有反對，而是擔心適法性問題，同時建議「如果新的財劃法上路，中央不再刻意杯葛地方補助款，再來研議普法」。

桃園市政府回應，新版財畫法挹注不如預期，2026統籌分配稅款帳面上看似增加近300億元，但由於一般性及計畫型補助款被扣，實際僅增加約141億元，而桃園現有300多億元負債，近年財政收支累計短絀也超過7百億元，財政還呈現赤字。

市府也提到，桃園未來5年捷運、社宅、學校與長照機構等1億元以上重大建設與福利政策計畫，預估需要2067億元，扣掉基金自償性財源1256億元，市庫尚須負擔811億元，實無普發現金餘裕。

民進黨桃園市議員魏筠今在議會提案，建請桃園市政府順從民意，普發現金1萬5千元，市府會後回應目前財政吃緊，尚無餘裕。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市議員魏筠今在議會提案，建請桃園市政府順從民意，普發現金1萬5千元，市府會後回應目前財政吃緊，尚無餘裕。記者陳俊智／攝影

