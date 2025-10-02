70隻黑貓組隊 桃園國慶升旗秒殺、加碼第二波報名

桃園雙十國慶升旗典禮，原在航空城博物館的70隻「黑貓中隊」將現場組升旗小隊；活動昨天起開放線上報名，限額1010名在半小時內被秒殺，市府3日將再加碼開放1210名額。

桃園市政府10日上午8時將於風禾公園舉辦國慶升旗典禮，昨天上午10時10分開放報名，1010個名額在半小時內被秒殺。

桃園市政府民政局今天說，將於3日上午10時10分於網路平台再加碼開放名額，桃園市市民卡網站也將同步釋出名額，民眾可把握最後機會。

桃園市政府民政局長劉思遠表示，報名成功並於活動當天完成報到的民眾，可獲得時下最夯「曬娃包」及小國旗1支，還可參加「黑貓曬娃包組（含黑貓T恤）」現場抽獎。

此外，民政局也在臉書（Facebook）粉專「桃園民政好厝邊」同步推出抽獎活動，民眾只要追蹤粉專、在指定貼文留言Tag兩位好友，並公開分享活動影片，即可參加「黑貓曬娃包（含黑貓T恤）」抽獎，限量20組，活動自即日起至10日晚間23時59分止，得獎名單將於13日下午3時公布。

民政局表示，原駐守航空城博物館的黑貓中隊，將在升旗典禮全體移師風禾公園，讓70隻黑貓將陪伴市民升旗，營造最萌親子國慶氛圍，現場也有「黑貓打卡互動區」、親子活動集點換好禮及舞台演出等。