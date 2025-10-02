國1楊梅頭份段拓寬計畫紓解壅塞 竹市都委會審議通過

「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」日前由高公局提出都市計畫變更案，新竹市都市計畫委員會已於今年9月25日正式審議通過。都發處表示，後續相關案件將再提送內政部審議，全案預計於明年完成用地取得作業，並在2033年完成整體建設計畫，期盼工程完成後能有效紓解交通壅塞、提升行車安全與區域運輸效率。

都發處說明，國道1號五股至楊梅段高架道路自2023年全面通車以來，不僅有效提升台北至桃園路段的服務水準，也促進了新竹縣市生活圈的進一步發展。

然而，隨著車流量持續攀升，新竹地區湖口至新竹路段壅塞情況日益嚴重，影響國道1號主線及匝道進出的交通順暢。為解決此問題，交通部高速公路局推動「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，以擴大五楊高架道路的服務效益，並全面提升國道整體通行品質。

高公局表示，「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」北起國道1號五楊拓寬工程終點（楊梅休息站），向南延伸至頭份交流道，全長約36公里。其中新竹市區至新竹系統（93.4k至101.2k）路段，預計於既有國道1號外側採高架型式興建，佈設南下北上線各增設2車道。

由於國道1號路權拓寬涉及新竹市都市計畫土地，將由新竹市府協助高公局辦理都市計畫變更程序，預計變更範圍包括農業區、乙種工業區及住宅區為高速公路用地，並將部分道路用地、鐵路用地、公園用地及綠地用地調整為兼供高速公路使用。

高公局說明，這次涉及竹市轄區範圍的都市計畫變更面積約為2公頃，變更範圍內67%為公有土地，其餘33%為私有土地（共86筆土地及約20棟建物）。後續將由高公局依程序與所有權人進行協議價購或依法辦理徵收，完成用地取得。整體計畫用地取得及拆遷補償費預估約92.56億元。

都發處指出，「國道1號楊頭拓寬工程」都市計畫變更程序已於今年8月1日至8月30日辦理公開展覽作業，並於8月14日舉辦公開展覽說明會，現經竹市都市計畫委員會審議通過後，提送內政部審議，待內政部審議通過及核定公告實施後，高公局即可接續辦理用地取得作業及拓寬工程。