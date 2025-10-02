影／三義木雕節國慶連假3天登場 來賞木雕、玩木頭、遊山城

苗栗縣三義木雕藝術節將於10月10至12日國慶連假推出，在三義木雕博物館、水美藝術街商圈盛大舉行，縣府歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美，品味慢遊山城的樂趣。

縣府及文化觀光局上午在大廳為今年木雕節宣傳，邀請木雕大師簡明光現場以電鋸展現木雕技藝，木雕館廣場醒目的「大象」根雕就是他的創作。副縣長邱俐俐、三義鄉長呂明忠及三義木雕協會、水美商圈代表、木雕及文創業者、社區發展協會多人到場，展現各界推動三義觀光旅遊的努力和決心。

木雕館指出，今年木雕節活動內容豐富，並首度融入公益理念，集結許多件三義木雕家的作品辦回饋，消費者購買木雕，將撥出一定比率金額捐助在地的社福機構，希望透過在地藝術文化與社會公益結合，讓木雕愛好者在收藏木雕作品時，也能扶助鄉里弱勢族群，讓木雕節成為文化藝術與社會公益結合的平台。

上午的宣傳會安排簡明光以電鋸創作象形根雕，舞台立刻散發濃郁的樟木香氣，這些木屑其實都滿有商業價值，邱俐俐不忘打趣說待會由她負責清掃。

三義木雕協會理事長沈培澤表示，三義木雕如今面臨市場環境變遷、整塊上等木料難覓的挑戰、傳統師徒制也逐漸沒落，但開辦多年的木雕薪傳營培育出許多大學藝術科系學生投入木雕藝術創作，如今已成木雕創作的生力軍，每年持續的國際交流展，也帶來木藝、木器的藝術風格，展現由不同木塊組合的創作。此外，還有木雕二代、三代透過文創設計，讓三義傳統木雕不斷延伸，擁有更多元的藝術風格。

今年木雕節盛會，在木雕館可欣賞國際木雕藝術交流展、國際木雕競賽作品展，在館內還可組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」；木雕館廣場安排體驗玩木頭的樂趣，包括雙人鋸木、電鋸體驗、車製文昌筆、趣味童玩遊戲，還有大象鑰匙圈、童玩竹蜻蜓、手鋸原木的親子木藝DIY，木雕家現場創作表演、親子互動等藝文表演和文創市集。

水美街商圈安排客家歌謠表演、木藝探險王闖關大挑戰」、三代職人實境創作展演、竹編風鈴、木製鑰匙圈、檜樂留言夾、木製雷雕書籤等DIY體驗；為鼓勵民眾到三義欣賞木雕藝術、體驗慢城生活，還規畫「品三義．慢城心旅」小旅行，帶大家漫步三義文化景點及木雕之美。