桃消復興分隊前進角板山行館 舉辦火警搶救演練

桃園電子報／ 桃園電子報

P 20251002 105230 0 scaled
桃園市消防局第四大隊復興分隊於角板山行館進行火災搶救組合演練。圖：復興分隊提供

為提升桃園歷史建築「角板山行館」救災應變能力，桃園市消防局第四大隊復興分隊今(2)日上午10時，於復興區角板山行館進行火災搶救組合演練。角板山行館園區坐落於北橫沿線，融合歷史、文化與自然生態，園區包含戰備隧道、角板山行館、梅園、樟腦收納場事務所等特色據點，為強化復興區歷史建築搶救應變能力並兼顧文化資產保護，此次復興分隊透過實兵模擬演練，強化救災事前資料蒐集，擬定消防救災應變作為，期能在災害發生時快速應變，減少人命傷亡及歷史財產損失。

P 20251002 104910 0 scaled
復興消防分隊透過實兵模擬演練，強化救災事前資料蒐集，擬定消防救災應變作為。圖：復興分隊提供

復興分隊表示，此次演練模擬角板山行館場內工作人員發現場館設施冒煙起火，考驗著管理單位的危機應變能力，透過實作火警滅火、通報、避難處置，讓館方熟悉火災應變，當災害發生時能有效迅速展開初期滅火及遊客疏散；另也藉由此次演習，讓消防人員熟悉館場動線與重點防護對象物，爭取搶救時效也同時能減少歷史文物損失；遠水救不了近火，為達到場所減災、降災目標，有賴於場館工作人員日常防火巡檢、危險物品管理及電力設備檢查維護，防災從微處做起，攔截風險因子，讓防災滴水不漏，也透過此次演練磨練公務單位間救災默契，從預擬救災動線通道至引導火災位置並告知人員疏散情形，讓復興區消防救災量能精準分配於各項救援任務中，讓有限的救災人力資源運用得到優化；此外，10月復興區角板山將迎來雙十國慶連假人潮，為維護國慶慶典期間角板山行館防火安全，復興分隊利用此次演練加強工作人員安全組訓與防火宣導，並針對人潮聚集據點預劃緊急救護應變路線，以期能快速趕赴現場，完備緊急突發事件之危機處理能力。

復興分隊分隊長陳遠鑫表示，角板山行館擁有豐富人文歷史，紅磚瓦牆材質、防彈玻璃廊道、三條通道出口及地下室密道更增添其神秘色彩，在保護元首的歷史長廊中富藏許多珍貴文物，為保護珍貴文化資產，建築防火策略考驗著消防單位與文化資產主管機關的協調合作，「預防勝於搶救」是守護文化資產的圭臬，透過此次演習再次讓館方檢視建築物專屬防災計畫、人員疏散及文物搶救規劃，與消防機關合作演練亦可檢驗救災動線、人車部署及文物防護措施，讓角板山行館成為安全且富含教育意義的觀光勝地。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消復興分隊前進角板山行館 舉辦火警搶救演練

角板山 文化資產 桃園

