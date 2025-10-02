快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

半年清走200多輛 苗縣府整頓廢棄車盤踞免費停車位亂象

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中。記者范榮達／攝影
苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中。記者范榮達／攝影

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中，許多縣民有感，認為市容乾淨多了，希望持續整頓。

廢棄及無牌車長期占用道路範圍及公有免費停車場，不僅影響觀瞻、停車，甚至衍生環境髒亂點，縣長鍾東錦認為公用車位不是不能用，但絕對必須禁止長期占用，人民期待著社會資源公平使用，縣府應該嚴肅以對，要求團隊今年4月啟動專案盤點清查。

其中，環保局依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法相關規定，移置保管106輛；警察局依道路交通管理處罰條例第12條第4項規定，移置保管占用道路無牌車輛93輛。

縣府交通工務處依公有停車場管理及收費自治條例第7條規定，函文鄉鎮市公所清查，廢棄及無牌占用路外停車場共25輛，其中大湖鄉公所已移除9輛，另有16輛，經環保局判斷廢棄車輛，由環保局移除；若非屬廢棄車輛，公所公告期限仍未遷移，移置拖吊場，衍生費用先行墊付，日後向車主收取，或公告拍賣納入公庫。

交工處建議路外停車場，採取停車收費管理，根本解決占用亂象，另，環保局提醒民眾如發現無牌車或廢棄車占用道路、停車場，可利用「占用道路廢車通報系統」，或專線037-558558轉327、縣民熱線1999通報。

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中。記者范榮達／攝影
苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中。記者范榮達／攝影

停車場 環保局 車位

延伸閱讀

苑裡稻田彩繪「貓裏喵」登場 「天茶之味」取景苗栗山海農遊新亮點

客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

相關新聞

新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水

新竹市香山區長興街1巷昨天晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經查是自來水大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山地...

半年清走200多輛 苗縣府整頓廢棄車盤踞免費停車位亂象

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中，許多縣民有感，認為市容...

新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

新竹縣十大交通建設再邁進一步！位於五峰鄉的縣道122線43.5K改善工程，今天舉辦開工典禮，典禮由縣長楊文科主持，他強調...

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

家樂福苗栗店開店近20年，近來謠傳年底將結束營業，家樂福中區公關今天受訪表示，苗栗店一直受到消費者的支持與歡迎，並沒有結...

竹市香山運動中心出入閘門身障者喊不便 市府：立即調整

新竹市香山地區長期缺乏大型運動場館，市府爭取中央經費推動，今年八月中旬完工啟用「香山綜合休閒運動館」，有民眾在臉書社團發...

竹縣泰崗溪堰塞湖 強颱豪雨落實撤離

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪上游，蓄水量4.8萬立方公尺，如潰壩恐影響安全，縣府預計今年公告危險水域，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。