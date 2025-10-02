半年清走200多輛 苗縣府整頓廢棄車盤踞免費停車位亂象

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中，許多縣民有感，認為市容乾淨多了，希望持續整頓。

廢棄及無牌車長期占用道路範圍及公有免費停車場，不僅影響觀瞻、停車，甚至衍生環境髒亂點，縣長鍾東錦認為公用車位不是不能用，但絕對必須禁止長期占用，人民期待著社會資源公平使用，縣府應該嚴肅以對，要求團隊今年4月啟動專案盤點清查。

其中，環保局依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法相關規定，移置保管106輛；警察局依道路交通管理處罰條例第12條第4項規定，移置保管占用道路無牌車輛93輛。

縣府交通工務處依公有停車場管理及收費自治條例第7條規定，函文鄉鎮市公所清查，廢棄及無牌占用路外停車場共25輛，其中大湖鄉公所已移除9輛，另有16輛，經環保局判斷廢棄車輛，由環保局移除；若非屬廢棄車輛，公所公告期限仍未遷移，移置拖吊場，衍生費用先行墊付，日後向車主收取，或公告拍賣納入公庫。