快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
長興街一帶的自來水管是1986年埋設的管線，已是40年的老舊管線，這次破裂的管線又屬大型管路，經巡查，由於爆管的管線位於長興街地下道，因此導致地下道淹水，也因需停水搶修。圖／自來水公司提供
長興街一帶的自來水管是1986年埋設的管線，已是40年的老舊管線，這次破裂的管線又屬大型管路，經巡查，由於爆管的管線位於長興街地下道，因此導致地下道淹水，也因需停水搶修。圖／自來水公司提供

新竹市香山區長興街1巷昨天晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經查是自來水大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山地區約3萬戶停水；自來水公司指出，該幹管將近40年前埋設的舊管線，獲報立即派員搶修，目前仍搶修中，預計下午兩點後恢復供水。

自來水公司表示，長興街一帶的自來水管是1986年埋設的管線，已是40年的老舊管線，這次破裂的管線又屬大型管路，經巡查，由於爆管的管線位於長興街地下道，因此導致地下道淹水，也因需停水搶修，以緊急跟住戶說明，預計搶修到今天中午以後，希望能在下午2點恢復供水。

自來水公司說，搶修期間會設置七個暫時的臨時供水站及水車應急，包括中埔市民活動中心、埔前市民活動中心、香山戶政事務所、香山區香山市民活動中心、大庄市民活動中心、朝山及內湖市民活動中心，需用水的住戶可前往取水，因是大管線爆管，受影響的水用戶有3萬戶。

當地住戶說，昨晚就聽到水管線沿著牆壁發出爆裂的聲響，感覺自來水管的壓力很高，有種天崩地裂的聲響，感覺自來水壓力很高，不久後就停水了。當時不少人家中剛好都有人在洗澡，是需要用水的時段，沒想到因此停水，香山區的管線老舊，一直都沒汰換，總是被當次等公民對待。

停水 住戶 水公司

延伸閱讀

台中龍井、南屯部分地區明停水 台水籲提前儲水備用

提前儲水備用！台南3行政區10月2日停水壓降供水12小時

1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

桃園龜山自來水工程 9/22約3694戶停水10小時

相關新聞

新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水

新竹市香山區長興街1巷昨天晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經查是自來水大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山地...

「豐味苗栗」進駐苗栗火車頭園區 4日起消費滿600元送限量迴力車

苗栗連假再添打卡點！首家「豐味苗栗」加盟店進駐苗栗火車站旁的火車頭園區，成為園區首家實體店面的加盟店，結合鐵道文化與在地...

半年清走200多輛 苗縣府整頓廢棄車盤踞免費停車位亂象

苗栗縣今年4月起整頓廢棄及無牌車輛盤踞免費停車位亂象，半年來移除200多輛，僅餘16輛最後公告中，許多縣民有感，認為市容...

新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

新竹縣十大交通建設再邁進一步！位於五峰鄉的縣道122線43.5K改善工程，今天舉辦開工典禮，典禮由縣長楊文科主持，他強調...

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

家樂福苗栗店開店近20年，近來謠傳年底將結束營業，家樂福中區公關今天受訪表示，苗栗店一直受到消費者的支持與歡迎，並沒有結...

竹市香山運動中心出入閘門身障者喊不便 市府：立即調整

新竹市香山地區長期缺乏大型運動場館，市府爭取中央經費推動，今年八月中旬完工啟用「香山綜合休閒運動館」，有民眾在臉書社團發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。