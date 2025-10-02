聽新聞
0:00 / 0:00
新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水
新竹市香山區長興街1巷昨天晚間8點40分傳出地下道淹水超過1公尺深，經查是自來水大型幹管爆管，除地下道淹水，也造成香山地區約3萬戶停水；自來水公司指出，該幹管將近40年前埋設的舊管線，獲報立即派員搶修，目前仍搶修中，預計下午兩點後恢復供水。
自來水公司表示，長興街一帶的自來水管是1986年埋設的管線，已是40年的老舊管線，這次破裂的管線又屬大型管路，經巡查，由於爆管的管線位於長興街地下道，因此導致地下道淹水，也因需停水搶修，以緊急跟住戶說明，預計搶修到今天中午以後，希望能在下午2點恢復供水。
自來水公司說，搶修期間會設置七個暫時的臨時供水站及水車應急，包括中埔市民活動中心、埔前市民活動中心、香山戶政事務所、香山區香山市民活動中心、大庄市民活動中心、朝山及內湖市民活動中心，需用水的住戶可前往取水，因是大管線爆管，受影響的水用戶有3萬戶。
當地住戶說，昨晚就聽到水管線沿著牆壁發出爆裂的聲響，感覺自來水管的壓力很高，有種天崩地裂的聲響，感覺自來水壓力很高，不久後就停水了。當時不少人家中剛好都有人在洗澡，是需要用水的時段，沒想到因此停水，香山區的管線老舊，一直都沒汰換，總是被當次等公民對待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言