新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
總工程經費達6億16萬4千元，將興建長約225公尺的新橋、改善路線線形，提升道路安全與服務水準。圖／縣府提供
總工程經費達6億16萬4千元，將興建長約225公尺的新橋、改善路線線形，提升道路安全與服務水準。圖／縣府提供

新竹縣十大交通建設再邁進一步！位於五峰鄉的縣道122線43.5K改善工程，今天舉辦開工典禮，典禮由縣長楊文科主持，他強調，縣道122線是五峰山區對外交通的重要聯絡道，此次獲中央補助及縣府自籌支應，將花費6億元興建一座新橋並改善路線線形，提升山區道路安全。

楊文科表示，縣道122線43.5K路段位處高潛勢土石流區，過去每逢豪雨即傳出坍方阻斷交通的情形，造成居民生活不便與觀光遊客安全疑慮。此次工程由中央補助3億823萬元及縣府自籌2億9193萬4千元辦理，總工程經費達6億16萬4千元，將興建長約225公尺的新橋、改善路線線形，提升道路安全與服務水準。

五峰鄉長秋維書表示，這條道路對五峰鄉親非常重要，道路維護後，讓鄉親可以避開最危險的路段，能夠安全回家，更重要的是這座大橋將成為五峰鄉的地標，在觀光方面給予很大的支持，方便遊客前往清泉部落及觀霧地區遊憩。

工務處指出，本工程為五峰鄉歷年來規模最大的補助工程，完工後將有效改善偏鄉通勤、農產運輸與觀光旅遊交通安全品質，象徵新竹縣交通建設往前邁進一大步。

工務處長戴志君表示，縣道122線在43.5K附近路段原本線形不佳，彎道半徑過小，屬重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形，工程將於縣道122線43.5K處增設跨越坑溝的新橋，使得道路遠離土石流潛勢溪威脅，工期為1080日曆天，預計於2027年底完工通車。

工務處說明，工程將新建一座長度225公尺、寬度10公尺的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路。完工後不僅能解決長年坍方問題，還可縮短行車時間，促進鄰近民有、桃山、花園等部落觀光產業發展，帶動地方經濟。

工程將新建一座長度225公尺、寬度10公尺的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路。圖／縣府提供
工程將新建一座長度225公尺、寬度10公尺的橋梁，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路。圖／縣府提供
楊文科強調，縣道122線是五峰山區對外交通的重要聯絡道，此次將興建一座新橋並改善路線線形，提升山區道路安全。圖／縣府提供
楊文科強調，縣道122線是五峰山區對外交通的重要聯絡道，此次將興建一座新橋並改善路線線形，提升山區道路安全。圖／縣府提供
新竹縣十大交通建設再邁進一步！位於五峰鄉的縣道122線43.5K改善工程，今天舉辦開工典禮。圖／縣府提供
新竹縣十大交通建設再邁進一步！位於五峰鄉的縣道122線43.5K改善工程，今天舉辦開工典禮。圖／縣府提供

新竹 楊文科 豪雨

