竹市香山運動中心出入閘門身障者喊不便 市府：立即調整

新竹市香山地區長期缺乏大型運動場館，市府爭取中央經費推動，今年八月中旬完工啟用「香山綜合休閒運動館」，有民眾在臉書社團發文，指家中身障者長輩持愛心卡進場運動，但運動館委外業者於出入口處閘門僅有一小時可自由刷卡進出，超過時間就得請櫃台前來協助開門，造成身障者不便；市府教育處回應，運動館已調整出入口閘門設定，愛心卡民眾可憑櫃檯兌換的QRcode票自由進出。

市府教育處表示，針對市民反映身心障礙者入館使用相關情形，市府第一時間表達友善運動政策立場，已要求營運廠商立即展開檢討，並研商調整友善措施，目前已調整完成設定，愛心卡民眾可憑櫃檯兌換之QRcode票自由進出，確保措施能真正符合「友善便利」原則，減輕身心障礙者及家屬的不便。另外，運動中心也會安排人力，協助現場身障者。

教育處說，運動館將持續蒐集市民意見，並依據實際需求進行改善，致力於提供安全、包容、便利的運動環境，落實公共服務初衷。

民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指香山區終於有運動場館，試營運期間他的家人每天都去體驗，真的很棒，但是，自從9月12日正式營運後，家中身障者長輩發現，民眾進場運動須由出入口處刷卡，但委外業者僅提供民眾一小時刷卡自由進出的時間，若超時想去喝水、上廁所，就得麻煩櫃台協助開門。

該民眾說，這項設定對身障者來說並不便利，即使身障者持愛心卡進入運動中心是全程免費，但總不能一趟運動下來要進出得不斷要求櫃台幫忙，工作人員也是很辛苦的，也不能讓工作人員只服務一個人，這也有失市府照顧身障人士的美意。