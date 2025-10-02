聽新聞
桃園新屋多處候車亭破損 將請地主農水署公告再拆

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市新屋區石磊里、埔頂里多處公車候車亭鋼筋裸露，水泥石塊掉落，公共安全有疑慮。圖／市議員陳睿生提供
桃園市新屋區石磊里、埔頂里多處公車候車亭鋼筋裸露，水泥石塊剝落，恐有安全疑慮，地方盼拆除並重新評估設置。交通局回應，因這些站點位在私有地上，無法逕行拆除，將請地主農田水利署協助公告後再拆除。

新屋區以公車作為主要交通方式，其中5033公車由中壢開往觀音途中的「水流站」，過去因車禍遭撞擊，導致站體嚴重毀損。市議員陳睿生指出，另石磊里、埔頂里上也有多處候車亭出現鋼筋裸露、甚至遭丟置廢棄物等，候車空間環境髒亂且有安全顧慮。

陳睿生表示，民眾候車時還要冒著安全疑慮，要求交通局針對新屋區候車亭環境通盤檢討並改善，讓民眾候車時，至少能有安全、可遮風避雨的乾淨環境。

交通局回應，早年民眾為方便候車，自行在私人土地以簡易鋼筋、水泥搭建候車亭，因設置於私有地上，非屬公有財產，市府無權逕行拆除，後續將請土地所有單位農田水利署協助公告後再拆除。

另外，交通局每年針對轄管候車亭編列維運經費，要求廠商每月巡查及修繕候車亭，每季也須清潔，若地方有新設候車亭需求，交通局確認地點後設置。

