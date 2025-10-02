聽新聞
竹北黃金店面家樂福退場 竹縣府將公開招租

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
新竹縣竹北家樂福年底結束營業，針對外界對未來的猜測，縣府持開放態度，並透露已有多家企業主動來電洽詢。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北家樂福年底結束營業，針對外界對未來的猜測，縣府持開放態度，並透露已有多家企業主動來電洽詢。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福賣場，租約今年底到期後退場，其中1到3樓將公開標租，新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州透露這塊黃金店面，已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域等品牌，歡迎關注10月中旬的公開招標資訊。

竹北家樂福自1996年營運，不少居民採購的重要據點，傳出年底結束營業，許多在地人錯愕不捨，陳盈州說，家樂福方面已行文通知縣府，因統一集團收購後，重新評估經營策略，認為市場消費型態轉變，認為若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租，並啟動退場作業。

陳盈州表示，這處黃金店面地點，將積極推動活化利用，目前已著手擬定新的招商條件與租金標準，並規畫10月中旬公開招租，該建築屋齡已近30年，也透過這次進行外牆拉皮等，打造為竹北新的地標，希望引進新型態業者進駐，為地方帶來新的發展動能。

針對外界對商場未來的猜測，不少網友敲碗涵蓋IKEA、婚宴會館，或是結合特色餐飲的美食商圈進駐。陳盈州強調「這些都不排除！」並透露已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域的知名品牌，透過公平公開的招標程序競爭，縣府都樂觀其成。

竹北家樂福也說明，因應結束營業，預期將有顧客陸續安排配送，以及搶購大型家電、出清家電，安裝量能會有所影響，建議民眾來電盡速安排配送，11月15日後總公司另行公告配送辦法。

