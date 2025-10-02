竹縣泰崗溪堰塞湖 強颱豪雨落實撤離

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪上游，蓄水量4.8萬立方公尺，如潰壩恐影響安全，縣府預計今年公告危險水域，縣長楊文科指示團隊加強與中央聯繫、若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成嚴重災情，楊文科關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖、鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處是否影響居民？其中，泰崗溪堰塞湖距離司馬庫斯大橋上游約10公里，去年11月康芮颱風後產生，目前由農業部林業及自然保育署監測，壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估穩定溢流。

尖石鄉公所先前提出泰崗野溪溫泉狀況，縣府交通旅遊處並與消防局、鄉公所確認地點及座標，預計今年公告為危險水域，楊文科指示團隊，須加強與中央聯繫、掌握影響範圍，若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。

根據林保署資料，該堰塞湖上游無保全對象，下游保全對象為司馬庫斯大橋，距離河道仍有一定高度，經估算如堰塞湖潰壩，對下游保全對象安全不致造成影響，不過下游約14公里處有泰崗野溪溫泉，可能受到水位及流速急速增高，影響河道區域活動人員安全。

此外，鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處形成堰塞湖，且因鄰近學校及部落，楊文科憂心，若再度發生災情，恐影響居民安危，縣府原住民族行政處長雲天寶則強調，若雨量超過400毫米，學校與周邊住戶必須立即撤離，避免危及族人。

縣府農業處指出，經洽農業部農村及水土保持署台北分署聯繫回應，該崩塌處與經濟部北區水資源分署合作清理，目前河道已疏通、無堵塞情形，邊坡大崩塌處分署持續監測中。