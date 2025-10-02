聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣泰崗溪堰塞湖 強颱豪雨落實撤離

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪上游，蓄水量4.8萬立方公尺，如潰壩恐影響安全，縣府預計今年公告危險水域，縣長楊文科指示團隊加強與中央聯繫、若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成嚴重災情，楊文科關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖、鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處是否影響居民？其中，泰崗溪堰塞湖距離司馬庫斯大橋上游約10公里，去年11月康芮颱風後產生，目前由農業部林業及自然保育署監測，壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估穩定溢流。

尖石鄉公所先前提出泰崗野溪溫泉狀況，縣府交通旅遊處並與消防局、鄉公所確認地點及座標，預計今年公告為危險水域，楊文科指示團隊，須加強與中央聯繫、掌握影響範圍，若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。

根據林保署資料，該堰塞湖上游無保全對象，下游保全對象為司馬庫斯大橋，距離河道仍有一定高度，經估算如堰塞湖潰壩，對下游保全對象安全不致造成影響，不過下游約14公里處有泰崗野溪溫泉，可能受到水位及流速急速增高，影響河道區域活動人員安全。

此外，鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處形成堰塞湖，且因鄰近學校及部落，楊文科憂心，若再度發生災情，恐影響居民安危，縣府原住民族行政處長雲天寶則強調，若雨量超過400毫米，學校與周邊住戶必須立即撤離，避免危及族人。

縣府農業處指出，經洽農業部農村及水土保持署台北分署聯繫回應，該崩塌處與經濟部北區水資源分署合作清理，目前河道已疏通、無堵塞情形，邊坡大崩塌處分署持續監測中。

堰塞湖 楊文科 司馬庫斯 尖石鄉 原住民族 康芮颱風 農業處 光復鄉

延伸閱讀

國民黨主席選舉將至…新竹縣長楊文科未表態 笑著這樣說

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

賴清德批藍白強推財劃法鑄錯 楊文科當面喊話：修法正確但須公平合宜

相關新聞

竹縣泰崗溪堰塞湖 強颱豪雨落實撤離

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪上游，蓄水量4.8萬立方公尺，如潰壩恐影響安全，縣府預計今年公告危險水域，縣...

桃園擴大復育瀕危3植物 打造祕密基地

桃園市府2023年推動航空城計畫時，在A1、A2標基地執行區段徵收期間，發現長葉茅膏菜、異蕊草和寬葉毛氈苔3種原生瀕危植...

竹北黃金店面家樂福退場 竹縣府將公開招租

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福賣場，租約今年底到期後退場，其中1到3樓將公開標租，新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州透露這塊...

桃園新屋多處候車亭破損 將請地主農水署公告再拆

桃園市新屋區石磊里、埔頂里多處公車候車亭鋼筋裸露，水泥石塊剝落，恐有安全疑慮，地方盼拆除並重新評估設置。交通局回應，因這...

周末衝苗栗！享沐時光五周年慶 美食餐車市集嗨翻天

中秋連假不知道去哪？苗栗「享沐時光莊園渡假酒店」五周年慶，將於10月4日熱鬧登場，活動現場將匯集超過30攤特色美食等市集...

亞洲第一！桃市奪首爾智慧城市銀獎 交流韓警治安經驗

桃園市政府推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城（Juvenile 3P Model: Prediction, Preven...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。