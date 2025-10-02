聽新聞
桃園擴大復育瀕危3植物 打造祕密基地

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府工務局與林業試驗所合作從無到有復育異蕊草，截至今年8月有609株。圖／民眾提供
桃園市政府工務局與林業試驗所合作從無到有復育異蕊草，截至今年8月有609株。圖／民眾提供

桃園市府2023年推動航空城計畫時，在A1、A2標基地執行區段徵收期間，發現長葉茅膏菜、異蕊草和寬葉毛氈苔3種原生瀕危植物，3年來在2座公園復育；昨與農業部林業試驗所再簽合作備忘錄，將擴大復育場域。

桃園市工務局指出，這3種植物在國內都十分罕見，其中，當時發現異蕊草時，上次在台灣本島發現的紀錄已在30年前。市府與林試所合作復育成果，陸續在大園與八德大湳森林公園的基地展現，截至今年8月，異蕊草數量已達609株，長葉茅膏菜有163株，寬葉毛氈苔也有57株。

工務局表示，今年7月完成第3塊復育基地整治，播下去的種子也成功冒芽，明、後年將執行第4塊基地的復育作業。作法是將航空城A1、A2基地的表土移植到復育基地，讓土壤內的種子在基地萌芽生長，且基地都是開放性，管理維護人員只做珍稀植物周邊雜草清理，未特別註記或用柵欄維護。

計畫成員透露，過去復育「台灣最小蘭花」綬草時，曾因過度宣傳曝光，其中藥價值被人覬覦，1千多株植栽一夕之間被人拔光，因此接下來復育基地必須保密，避免被破壞。市府表示，未來會推動環境教育，協助在地居民一起守護珍稀植物。

