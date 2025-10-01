周末衝苗栗！享沐時光五周年慶 美食餐車市集嗨翻天
中秋連假不知道去哪？苗栗「享沐時光莊園渡假酒店」五周年慶，將於10月4日熱鬧登場，活動現場將匯集超過30攤特色美食等市集，從在地小吃到創意料理應有盡有，希望藉此帶動地方觀光，吸引更多遊客造訪苑裡，感受享沐時光結合地方特色的魅力。
除了美食，現場還安排多場藝文表演等，包含樂團現場演奏、雜技表演、魔術表演以及苗栗縣吉祥物貓裏喵與大家互動，打造熱鬧且充滿嘉年華氛圍的周末，滿足遊客多元味蕾、泡湯及美食、娛樂一次滿足。
享沐時光行銷公關部經理郭仲紋表示，享沐時光邁入第五年，從開始舉辦周年慶活動後，廣受好評，不少在地居民與旅人粉絲都期待每年都有相同盛事。
此外，舉辦周年慶的初衷是回饋社會，希望提供年輕創業者與攤商一個展示產品的舞台，同時讓旅客與在地民眾於享沐時光感受美食、音樂與泡湯住宿結合的獨特體驗。
享沐時光這次五周年慶活動，將泡湯、餐飲與娛樂結合，飯店戶外千坪草地設置文創市集與美食餐車區，特別邀請99%美食餐車同盟會共襄盛舉，提供各式飲品、甜點與特色美食，一路嗨到晚間宵夜。
每個表演時段皆有不同主題，從輕快樂團現場演奏到趣味雜技秀輪番上演，氣氛熱鬧沸騰，讓旅客們都能拋開壓力盡情享受派對。
郭仲紋表示，活動不僅是慶祝享沐時光歷史的里程碑，也希望藉此帶動地方觀光，吸引更多遊客造訪苑裡，感受享沐時光結合地方特色的魅力。
此次活動將於10月4日周六，在享沐時光戶外草坪舉行，活動時間從下午2點至晚間10點，民眾可自由入場，所有表演皆免費欣賞。飯店提醒，園區內停車位有限，但園區外停車相當方便，歡迎開車前來共襄盛舉。
遊客可提前透過飯店官方網站與社群專頁查詢詳細節目表與交通資訊，規劃周末行程。無論是與家人、朋友，或是情侶同行，都適合蒞臨享沐時光一日、二日遊，額外再享受一場五感的休閒體驗。
