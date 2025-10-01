周末衝苗栗！享沐時光五周年慶 美食餐車市集嗨翻天

中秋連假不知道去哪？苗栗「享沐時光莊園渡假酒店」五周年慶，將於10月4日熱鬧登場，活動現場將匯集超過30攤特色美食等市集，從在地小吃到創意料理應有盡有，希望藉此帶動地方觀光，吸引更多遊客造訪苑裡，感受享沐時光結合地方特色的魅力。

除了美食，現場還安排多場藝文表演等，包含樂團現場演奏、雜技表演、魔術表演以及苗栗縣吉祥物貓裏喵與大家互動，打造熱鬧且充滿嘉年華氛圍的周末，滿足遊客多元味蕾、泡湯及美食、娛樂一次滿足。

享沐時光行銷公關部經理郭仲紋表示，享沐時光邁入第五年，從開始舉辦周年慶活動後，廣受好評，不少在地居民與旅人粉絲都期待每年都有相同盛事。

此外，舉辦周年慶的初衷是回饋社會，希望提供年輕創業者與攤商一個展示產品的舞台，同時讓旅客與在地民眾於享沐時光感受美食、音樂與泡湯住宿結合的獨特體驗。

享沐時光這次五周年慶活動，將泡湯、餐飲與娛樂結合，飯店戶外千坪草地設置文創市集與美食餐車區，特別邀請99%美食餐車同盟會共襄盛舉，提供各式飲品、甜點與特色美食，一路嗨到晚間宵夜。

每個表演時段皆有不同主題，從輕快樂團現場演奏到趣味雜技秀輪番上演，氣氛熱鬧沸騰，讓旅客們都能拋開壓力盡情享受派對。

郭仲紋表示，活動不僅是慶祝享沐時光歷史的里程碑，也希望藉此帶動地方觀光，吸引更多遊客造訪苑裡，感受享沐時光結合地方特色的魅力。

此次活動將於10月4日周六，在享沐時光戶外草坪舉行，活動時間從下午2點至晚間10點，民眾可自由入場，所有表演皆免費欣賞。飯店提醒，園區內停車位有限，但園區外停車相當方便，歡迎開車前來共襄盛舉。