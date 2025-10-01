亞洲第一！桃市奪首爾智慧城市銀獎 交流韓警治安經驗

桃園市政府推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城（Juvenile 3P Model: Prediction, Prevention, Protection）」計畫，在「2025首爾智慧城市獎（Seoul Smart City Prize）」中，獲頒「以人為本獎」銀獎。桃園市政府表示，此殊榮不僅是全球第二名，更是亞洲唯一獲獎城市，展現桃園在少年輔導與智慧治理上的創新成果。

桃園市長張善政今主持市政會議時指出，市府少年輔導委員會旨在協助青春期少年找到正確能量出口，避免因活力投入錯誤領域而陷入偏差行為，少輔會推動的「Juvenile 3P Model: Prediction, Prevention, Protection」計畫，以「預測、預防、保護」為核心，透過科技與數據分析44項風險指標，精準辨識高風險少年族群，並及早提供輔導與協助，協助青少年遠離偏差行為。

張善政表示，這項創新模式獲得國際專業評審高度肯定，成功將桃園治理經驗推向國際舞台；市府積極推動智慧城市以來，各局處創新方案陸續獲得國際肯定，期勉團隊繼續努力，讓桃園持續引領智慧治理與社會關懷領域創新發展。

桃園市政府此次由副秘書長金志聿與市警局副局長陳武康出席2025首爾智慧城市獎，除在現場與首爾市長吳世勳交流外，亦利用機會拜會首爾地方警察廳，交流智慧城市治理經驗。由於桃園市於今年智慧城市獎獲頒「以人為本獎」銀獎，首爾地方警察廳特地與桃園少輔隊交流此機制之運作，期盼藉助相關經驗，提升少年輔導成效。

當天恰逢首爾地方警察廳例行的各分局會議，桃園市府團隊也針對基層警政與跨區域治安聯防，與韓方交換意見，並受邀前往交通行控中心參訪。與桃園不同的是，首爾行控中心由警方主責，首爾市近年藉由行控中心的運作，大大降低交通意外死傷人數，副秘書長金志聿也代表市長表達深度交流意願，期盼盡快啟動雙方互訪；首爾地方警察廳給予正面回應，表示兩座城市人口平均年齡相近，有諸多面向可以相互借鏡。