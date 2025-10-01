恐安全疑...桃園新屋多處候車亭破損髒亂 地方盼拆除

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市新屋區石磊里、埔頂里多處公車候車亭鋼筋裸露，地面掉落水泥石塊，恐有安全疑慮，地方盼拆除舊有候車亭，並重新評估地點設置。交通局回應，因設置於私人土地上，非屬公有財產，無法逕行拆除，後續將請土地所有單位農田水利署協助公告拆除。

新屋區以公車作為主要交通方式，許多候車亭為早期民眾於私人土地上私自搭建，但多數年久失修，其中5033由中壢開往觀音中的「水流站」，過去因車禍撞擊，導致站體嚴重毀損，桃園市議員陳睿生指出，另外石磊里、埔頂里上也有多處候車亭也出現鋼筋裸露、遭不肖人士棄置廢棄物等問題，且候車空間環境髒亂。

陳睿生表示，民眾候車時有安全疑慮，盼交通局通盤針對新屋區候車亭環境進行檢討改善，讓民眾在後車時能有安全、遮風避雨的環境。

交通局回應，早年民眾為方便候車自行於私人土地以簡易鋼筋、水泥搭建候車亭，但因設置於私人土地上，非屬公有財產，故無法逕行拆除，後續將請土地所有單位農田水利署協助公告拆除。

另外，交通局每年針對轄管候車亭編列維運經費，要求維運廠商每個月巡查檢視候車亭狀況及修繕，以及每季辦理清潔工作，若未來地方有需要設置候車亭，交通局將配合辦理會勘確認設置地點可行性後配合設置。

