新竹再添長照據點 雲村住宿長照機構整合醫養護今啟用

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上人口比例突破2成，為因應挑戰，新竹縣新埔鎮一里雲村醫養園區今天再添新據點，由尚逸長照社團法人附設的「雲村住宿長照機構」開幕，同步啟用「雲村診所」，形成結合「醫、養、護」的示範園區。

一里雲村副執行長蔡宗學指出，園區定位並非單一照護機構，而是融合「醫、養、護」的全方位生活聚落，如今朗悅館落成，讓長照機構與診所共構一體，不僅服務失智、失能與需長期照護的長者，更串連預防醫學、健康管理到生活照顧，形成完整循環，讓長者不再只是被照顧，而能真正活出生活品質。

蔡宗學表示，雲村住宿長照機構以全方位專業照護為特色，生活面則以飯店式起居服務、營養師設計餐點、星級主廚烹調，以及豐富的社交與興趣課程，營造「家」的溫度與尊嚴。

面對長照人力短缺，蔡宗學說，園區也優於業界的薪資與福利吸引專業人員加入，並透過跨專業團隊合作分擔壓力，設置醫師、護理師、營養師、健管師、社工師、健康管家與生活管家，提供24小時專業照護。搭配智能守護、復能設備、一對一個別訓練與團體復能活動，協助長者把握黃金復能期，提升生活自理能力、延緩退化，並維持身心活力。

此外，同步啟用的雲村診所則以預防醫學、生活型態醫學為核心，透過檢測與個人化健康計畫，涵蓋飲食、睡眠、運動到心理調適，成為長者與家屬的安心後盾。診所與住宿長照機構跨域整合，實現從預防到治療、從居住到生活的完整醫養模式。

一里雲村醫養園區自2023年啟用沐樂館的金色天地安養中心後，即以醫養專業、樂活生活為核心，今年朗悅館正式運作，象徵醫養園區全貌成形：安養、長照與診所互補共構，打造國內示範型的醫養融合聚落。