打造文化廊帶！日式宿舍變身桃園文學館 將串連東溪綠園道

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園文學館10月3日啟用，未來將與東溪綠園道計畫相互呼應，形塑兼具休憩與人本空間的文化廊帶。圖／桃園市文化局提供
桃園文學館前身為東門宿舍群，2017年規畫興建，受疫情影響經歷11次流標，10月3日啟用。桃園市長張善政今表示，文學館位處舊城核心，未來與東溪綠園道計畫呼應，打造休憩與人本空間兼具的文化廊帶，讓市民感受城市文學之美。

文化局表示，桃園文學發展涵蓋原住民歌謠、客家山歌、清代詩社至戰後現代文學，包含鍾肇政大河書寫與眷村文學等特色。桃園文學館位於舊城核心忠孝街，前身為日治時期街營宿舍，鄰近景福宮、東門國小等歷史文化據點。文學館營運方向定位為文學博物館，著重典藏研究與策展推廣，常設展以「點、線、面、景」4大層次呈現桃園百年來多元族群交織的文學風貌。

文化局指出，桃園文學館開館前已辦理走讀活動、讀書會及試營運，並成功招募首批60名志工。為慶祝開館，10月4日至5日將於東溪綠園道舉辦文學市集，內容涵蓋講座、音樂演出、文學劇場及園遊會；桃園首次舉辦的「桃園文學季」則預計於10月中下旬登場，強調文學、影像與跨域創作的融合，並將與本市獨立書店合作推出每月主題書展，持續深化在地連結與人才培育，逐步建構屬於桃園的「城市文學品牌」。

都發局表示，東溪綠園道將是未來舊城再生計畫中極為重要的廊帶，市府已於今年初向國土署爭取「城鄉風貌計畫」經費1億2千萬元，目前已核定規畫設計費320萬元，正進行規畫設計，預計於今年下半年完成後，將再持續爭取國土署年底或明年度的預算，以推動整體改善，並結合桃園文學館，打造融合休憩與文化的城市景觀。

桃園文學館10月3日啟用，未來將與東溪綠園道計畫相互呼應，形塑兼具休憩與人本空間的文化廊帶。圖／桃園市文化局提供
