迎接高齡社區來臨 新竹縣新埔鎮「雲村住宿長照機構」今盛大開幕

台灣邁入超高齡社會，長照議題成為地方與中央共同面對的挑戰。位於新竹縣新埔鎮的一里雲村醫養園區，自2023年起啟用「沐悅館」飯店式安養設施以來，服務備受肯定。今年由尚逸長照社團法人附設的「新竹縣私立雲村住宿長照機構」（簡稱雲村住宿長照機構，朗悅館）於 5 月試營運後，1日正式對外開放，象徵結合「醫、養、護」的示範型園區全面啟動，勢必成為國內健康養護的新標竿。

一里雲村醫養園區副執行長蔡宗學指出，園區定位並非單一長照設施，而是結合「醫、養、護」的全方位聚落。他表示：「我們希望長者不是被動接受照顧，而是能繼續追求生活品質。」雲村住宿長照機構不僅服務失智、失能與需長期照護的長者，更與同棟一樓的「雲村診所」功能串聯，建立從預防到治療的醫養護循環，並與陽交大產業加速器有場域應用合作，期望藉由真實場域，讓照護科技真正走入長者的日常生活，創造實際效益。並期待未來能攜手產官學界，激盪出更多合作火花。

雲村住宿長照機構的最大特色在於全方位照護與專業復能服務。董事長楊壹麟表示：「跟一般長照機構最大的不同，是我們注重醫、養、護的全方位服務。我們有好的團隊，包括醫師、護理師、營養師等，所有該需要的元素都會加入，再加上貼心的服務團隊，提供長者全方位支持。」

機構組成「七大職人專業照護團隊」，包括醫師、護理師、營養師、健管師、社工師、健康管家與生活管家，提供 24 小時的專業照護比例，並整合雲村診所醫師會診，確保長者健康與尊嚴完整守護。透過復能設備、一對一訓練與團體復能活動，協助長者把握黃金復能期，提升生活自理能力，維持身心活力。

住宿環境採「獨棟式設計」，動線友善、安靜舒適，並由生活管家提供飯店式起居服務。星級主廚與營養師攜手設計每日餐點，兼顧美味與健康。內部也安排多元課程與團體活動，從藝術、運動到烘焙，幫助長者保持社交互動與生活樂趣。

雲村診所是以「預防醫學與生活型態醫療」為核心，從檢測到健康管理量身打造個人化計畫，涵蓋飲食、睡眠、運動與心理調適，讓長者安心復健，家屬也能放心。蔡宗學補充：「我們希望成為家屬的後盾，長者的另一個家人。」

園區同時規劃超過3公頃綠地，保留自然生態，提供長者散步、舒壓與社交的空間。活動設計兼具休閒與治療，從靜態書法、音樂，到動態競賽、戶外旅行，甚至由退休師傅帶領的烘焙課程，讓長者在參與中獲得成就感與歸屬感。

蔡宗學表示：「一樓的診所與住宿機構照護團隊每天能即時交換資訊。像是長者血壓、血糖數據能立即回饋給營養師與照護人員，餐食與運動計畫能立刻調整，避免長者舟車勞頓。」苑芝姍醫師則強調雲村診所重視「尊嚴」，讓入住長者獲得完善的身心靈服務；張適恆醫師也補充分享，「我們這邊是新竹地區最優質、完整的醫學機構，不僅能做到疾病預防和早期發現，服務品質不輸給一般大型醫療院所。」

一里雲村醫養園區董事長楊壹麟強調，展望未來，短期內將確保朗悅館穩定運作；中期打造賦能復健空間與頂樓花園，讓行動不便的長者親近自然；長期則計畫將「醫養護融合」模式擴展至全台各地，把台灣的長照推向國際。