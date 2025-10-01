70隻黑貓組隊升旗 桃園國慶典禮線上報名開跑

快訊

中央社／ 桃園1日電

桃園雙十國慶升旗典禮將於10日上午8時在風禾公園舉行，原駐守航空城博物館的70隻「黑貓中隊」將現場組成升旗小隊；今天起開放典禮線上報名，限額1010名，成功報名、參與升旗者可獲禮。

市長張善政上午主持市政會議前表示，市府將10月訂為「桃園國慶月」，除在市府大樓懸掛巨幅國旗與國慶意象外，各區公所也會在主要道路掛設大型國旗，營造滿城旗海喜慶氛圍。

張善政表示，今年國慶升旗典禮將於10日上午在風禾公園舉行，8時30分由表演暖場，8時45分正式升旗；當天現場也規劃「黑貓打卡互動區」，民眾只要與黑貓合影並上傳社群平台，即可獲得限量黑貓氣球；原駐守於航空城博物館的70隻「黑貓中隊」也將移師典禮現場，組成升旗小隊與市民同歡。

張善政指出，今年升旗典禮特別邀請曾任黑貓中隊飛行員的「黑貓教官」蔡盛雄，以及畢業自平鎮高中的職棒選手、現任富邦悍將球員李宗賢擔任領唱人；2025世界警消運動會勇奪3金3銀2銅的消防局人員，以及榮獲2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽冠軍的元生國小手球隊，也會共同獻唱國歌。

張善政也說，國慶月系列活動包括農業局在大園溪海休閒農業區打造國旗圖騰花海；文化局在馬祖新村、太武新村、憲光二村及龜山眷村故事館推出國慶主題活動；觀旅局將於10日在慈湖辦理觀光活動；交通局「國旗小綠人」交通號誌也將再度亮相。

桃園市政府民政局表示，升旗典禮今天上午10時10分起開放線上報名，限額1010名，成功報名即可獲得時下最夯「曬娃包」，民眾國慶日當天參與升旗，就有機會抽中限量100件黑貓T恤。

國慶 國旗 張善政

