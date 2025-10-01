桃園復育珍稀植物有成 市府：本島上次現蹤是30年前
桃園市政府與農業部林業試驗所近年合作復育台灣原生臨危植物「長葉茅膏菜」、「異蕊草」和「寬葉毛氈苔」有成，植栽數量從無到有且逐年成長，雙方今天再簽珍稀植物合作備忘錄，預計明後年在更多場域進行復育工作。
桃園市工務局表示，市府與林試所合作復育的3種植物在國內都十分罕見。其中，異蕊草在雙方展開復育工作之前，台灣本島發現紀錄得追溯至30年前，近年現蹤則是2023年航空城計畫A1、A2標基地進行區段徵收時發現，也因此才有這項復育計畫。
桃市府與林試所合作復育珍稀植物3年，成果陸續在大園與八德的基地展露，截至今年8月，異蕊草數量已達609株，長葉茅膏菜有163株，寬葉毛氈苔也有57株。另外，市府今年7月完成第3塊復育基地整治工作，目前播下去的種子也成功冒芽，雙方簽署備忘錄之後，也預計明後年執行第4塊復育基地。
市府表示，未來期望與農業部林業試驗所深化合作，除持續媒合合適基地進行復育，也續透過監測復育地的環境數據，提升復育成效。未來，市府也會推動相關環境教育，協助在地居民對珍稀植物的重要性，以延續珍稀植物保護，將桃園打造為生態友善城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言