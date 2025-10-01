桃園復育珍稀植物有成 市府：本島上次現蹤是30年前

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府工務局與林業試驗所合作從無到有復育異蕊草，截至今年8月有609株。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府與農業部林業試驗所近年合作復育台灣原生臨危植物「長葉茅膏菜」、「異蕊草」和「寬葉毛氈苔」有成，植栽數量從無到有且逐年成長，雙方今天再簽珍稀植物合作備忘錄，預計明後年在更多場域進行復育工作。

桃園市工務局表示，市府與林試所合作復育的3種植物在國內都十分罕見。其中，異蕊草在雙方展開復育工作之前，台灣本島發現紀錄得追溯至30年前，近年現蹤則是2023年航空城計畫A1、A2標基地進行區段徵收時發現，也因此才有這項復育計畫。

桃市府與林試所合作復育珍稀植物3年，成果陸續在大園與八德的基地展露，截至今年8月，異蕊草數量已達609株，長葉茅膏菜有163株，寬葉毛氈苔也有57株。另外，市府今年7月完成第3塊復育基地整治工作，目前播下去的種子也成功冒芽，雙方簽署備忘錄之後，也預計明後年執行第4塊復育基地。

市府表示，未來期望與農業部林業試驗所深化合作，除持續媒合合適基地進行復育，也續透過監測復育地的環境數據，提升復育成效。未來，市府也會推動相關環境教育，協助在地居民對珍稀植物的重要性，以延續珍稀植物保護，將桃園打造為生態友善城市。

復育 桃園

