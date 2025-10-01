大數據預測少年犯罪 桃園奪首爾智慧城市獎全球銀獎

桃園市曝險少年再犯罪率高達6成，桃園市警察局少輔會推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，利用科技數據主動辨識高關懷少年，主動接住需要關懷的孩子。該計畫昨在「首爾智慧城市獎」中，擊敗美、日、韓等智慧科技強權，獲得全球銀獎，市長張善政今在市政會議宣布這項好消息，期盼各局處持續努力打造智慧城市。

張善政表示，少輔會目的在協助青春期少年找到正確能量出口，避免因活力投入錯誤領域而陷入偏差行為，因此推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，透過科技與數據分析44項風險指標，精準辨識高風險少年族群，並及早提供輔導與協助，協助青少年遠離偏差行為。這項創新模式獲得國際專業評審高度肯定，成功將桃園治理經驗推向國際舞台。

張善政表示，少輔會利用科技數據預測少年犯罪，這項計畫昨天在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，僅次於捷克布拉格，這也代表桃園是亞洲智慧城市發展中最出色的城市；桃園這2年多的努力，在智慧城市方面屢獲國際獎項肯定，創意的做法都是具體可行，且可供其他城市參考的典範，期盼各局處持續努力。