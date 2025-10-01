竹塹媽祖文化祭 邀民眾認識竹市6大媽祖廟

新竹市政府表示，「竹塹媽祖文化祭」將於10月4日至18日展開，透過集章活動與結合實境解謎，帶領民眾走讀轄內6家媽祖廟，認識媽祖文化。

竹市府今天舉辦「竹塹媽祖文化祭」活動宣傳記者會，由代理市長邱臣遠及長和宮、新竹內天后宮、新竹天后宮、香山天后宮、鳳和宮、新竹內湖龍正宮6間媽祖廟代表，共同為活動揭開序幕。

邱臣遠致詞說，今年的媽祖文化祭融入歷史文化、族群交流及親子教育體驗，未來規劃邀集國內外媽祖廟與台商聯誼會共同串聯，讓信仰連結海內外台灣人，發揮媽祖文化安定人心的力量。

竹市府民政處表示，今年文化祭規劃多項活動，包括以明信片集章方式，讓參與者走訪轄內6大媽祖廟，完成任務即可兌換特色宣導品。

民政處指出，今年文化祭不僅是信仰慶典，更是戶外城市博物館之旅，希望能帶動在地商圈與觀光產業發展。活動詳情可上新竹市政府民政處臉書粉絲專頁查詢。