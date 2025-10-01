快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

苑裡稻田彩繪「貓裏喵」登場 「天茶之味」取景苗栗山海農遊新亮點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮山腳地區的彩繪稻田，二期稻作彩繪設計以白沙屯媽祖信仰為靈感，並融入苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」，即日起至11月開放參觀。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮山腳地區的彩繪稻田，二期稻作彩繪設計以白沙屯媽祖信仰為靈感，並融入苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」，即日起至11月開放參觀。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣政府持續推動農村再生與休閒農業發展，今年特別選定稻作產量全縣第一的苑裡鎮，推出全新「貓裏喵」稻田彩繪，作為農村景觀營造的示範亮點；對此，縣府表示，期盼彰顯苑裡「苗栗穀倉」的地位，更與籌畫中的苑裡休閒農業區相互呼應，以帶動農村觀光產業蓬勃發展。

位於苑裡鎮山腳地區的彩繪稻田，不僅是遊客拍照打卡的熱門景點，更是縣府推動農村再生的重要據點，今年二期稻作彩繪設計以白沙屯媽祖信仰為靈感，並融入苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」，即日起至11月開放參觀。

縣府指出，苑裡正積極規畫成立休閒農業區，可望成為山海串聯的樞紐，未來海線可結合「慢魚海岸」計畫，推廣苑裡、通霄、後龍等漁村的慢食體驗與永續旅遊；山線則透過 140 線串聯卓蘭壢西坪休閒農業區（金牌農村）及藝術季，展現山城慢活風貌。

「苑裡不僅是苗栗穀倉，更是山海交匯、閩客交融的農村典範舞台。」縣長鍾東錦表示，縣府將持續整合農村景觀、宗教文化、工藝美學與休閒農業，把苑裡打造為最具吸引力的農遊門戶，讓農村再生不僅改善社區環境，更成為帶動地方經濟與觀光的新動能。

苑裡鎮農會表示，二期稻作的彩繪田右上角還驚喜現身「天茶之味coming soon」字樣，該短片於8月在苗栗取景，講述返鄉與文化連結的故事，目前已進入後製，未來上映將為苑裡農村行銷再添話題，也誠摯邀請全國民眾在秋收時節走訪苑裡稻田，從濱海到山城，共同見證苗栗農村的秋收之美。

