體恤基層！新竹市府拍板 調升警察誤餐與早餐夜點補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
代理市長邱臣遠今宣布10月1日起將警察誤餐費由100元調升至120元，早餐夜點補助則由50元調升至60元，以符合實際需求，確保勤務運作順遂。圖/新竹市府提供
代理市長邱臣遠今宣布10月1日起將警察誤餐費由100元調升至120元，早餐夜點補助則由50元調升至60元，以符合實際需求，確保勤務運作順遂。圖/新竹市府提供

新竹市政府考量近年市場物價持續上漲，並體恤基層員警執勤狀況繁重，代理市長邱臣遠今宣布10月1日起將警察誤餐費由100元調升至120元，早餐夜點補助則由50元調升至60元，以符合實際需求，確保勤務運作順遂。

邱臣遠表示，警方平時除巡邏、交通疏導外，經常需參與訓練、講習或會議，勤務銜接緊湊，常導致跨時段用膳，尤其在烈陽曝曬或風雨侵襲下，充足營養的餐食更顯重要。此次補助調整正是為了讓員警能維持體能，以最佳狀態投入工作。

邱臣遠說，市府延續市長高虹安「幸福友善」施政策略，重視每一位員警的付出，以具體行動支持基層，從飲食補助到健康促進，打造更完善的照顧網絡，營造同仁幸福友善的工作環境，期盼透過此次調整，讓員警更無後顧之憂，全力守護市民安全，共同建構平安、宜居的新竹市。

警察局表示，除誤餐與早餐補助外，市府也積極推動各項福利措施，包括支持警察局社團活動及健身補助，鼓勵員警培養運動習慣，透過規律鍛鍊與興趣活動，舒緩勤務壓力並強健體魄。

邱臣遠 警察 新竹

