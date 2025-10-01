桃煉廠頻傳汙染 100組「空氣盒子」提前上線、周邊空品隨時查

中油桃園煉油廠近年頻傳汙染，其中又以空氣汙染最讓人詬病，市府環保局要求中油公司於桃園煉油廠周邊布建高密度空品感測器，原定10月底上線的100組「空氣盒子」，已提前於9月25日完成安裝與測試，即日起正式接軌環境部空氣網，提供民眾即時查詢。

環保局長顏己喨表示，這100組感測器由中油全額出資，選定桃園區、龜山區、蘆竹區等煉油廠周邊人口密集地區，設置「空氣盒子」，亦即微型空氣品質感測器。

顏己喨表示，感測器結合物聯網技術，具備全天候監測功能，可即時偵測懸浮微粒（PM2.5、PM10）、臭氧、揮發性有機物（VOCs）等空氣汙染物，並回傳數據至雲端平台，設備亦同步紀錄風速與風向，有助於判斷汙染來源與擴散方向，提升監控精度與預警效率。

顏己喨表示，民眾可透過環境部空氣網即時掌握居住環境的空品狀況，當系統偵測到異常濃度時將即時發出預警，協助環保局縮短稽查反應時間，有效降低污染事件影響，不僅提升監控效能，也讓數據透明化，讓居民可依空品資訊調整戶外活動，或採取健康防護措施。