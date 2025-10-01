竹縣秋遊星夜季10/4開跑 首度結合星空露營與泳池電影院

新竹縣年度秋夜盛事「2025秋遊星夜季」將於10月4日起連續三周登場！今年活動邁入第5屆，首次結合星空露營與「泳池電影院」創意體驗，其中50組露營名額一開放即秒殺，人氣爆棚。壓軸「追星之夜」更邀請畢書盡、魏如昀、陳忻玥、艾薇等實力卡司輪番演出，趁著假期來竹縣感受不一樣的秋夜風情。

縣長楊文科表示，「秋遊星夜季」活動自創辦以來持續推陳出新，逐年累積人氣與口碑，今年不僅活動周期拉長，更將親子休閒、音樂演出、露營探索全面融合，讓民眾連玩3周，體驗竹縣魅力。

交旅處長陳盈州指出，首場「星野之夜」將於10月4、5日在小叮噹科學主題樂園露營區登場，現場規畫風格露營帳篷、街頭音樂與戶外烤肉，營造中秋團聚氛圍；緊接著11日的「電影之夜」同樣在小叮噹園區舉辦，特別利用洩水後的戲水池，打造別具創意的「星空泳池電影院」。

當晚將播映人氣動畫「冰雪奇緣2」，結合乾冰特效營造夢幻雪景，帶來身歷其境的觀影體驗，現場並備有免費爆米花與茶飲，讓民眾盡情享用，竹縣吉祥物皮皮獅也將現身與大小朋友同樂。

壓軸「追星之夜」於18日在新竹縣體育場2樓平台熱力開唱，邀請畢書盡、陳忻玥、艾薇、魏如昀及庸俗救星等實力派藝人輪番演出，現場設有超過40攤文創與美食市集，一次滿足聽覺與味覺享受，為「秋遊星夜季」畫下最熱鬧的句點。