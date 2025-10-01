快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

桃市府、交通部合理打造羅馬公路 環境更優美

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
羅馬公路的祕境步道改善許多。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市復興區羅馬公路可連接新竹縣，市府2022年連續3年自籌經費加上交通部觀光署補助款，完成高遶古圳步道等環境改善工程，教師節連假不少自由車騎士和遊客行經這條路，或走古道，都有環境變漂亮的感覺。

桃市府觀旅局表示，羅馬公路跨118縣道、台3（新竹）、台7（北橫），連結復興羅浮部落及新竹縣關西馬武督部落，因此取名羅馬公路，與歐洲的羅馬無關，公路全長35.7公里，沿途制高位置可以觀賞石門水庫美景，是許自行車、重機騎士的夢幻路線。鄰近的拉拉山北橫路段是國際自由車環台大賽桃園站的終點，市府近年每年辦「櫻花勇士」自由車賽事，路線雖然不完全在羅馬公路，但都連帶打響羅馬公路景點。

除了騎車賞景外，觀旅局指出，羅馬公路沿線為原民族部落的重要廊帶，昔日的古道生態豐富，更是古道健行的最佳體驗，去年完成高遶及溪口古道改善，成為桃園古道健行新秘境。市府近年編預算2178多萬元，加上觀光署補助合計5100萬，2022至2024年陸續完成高遶古圳步道1、2期、溪口部落環境改善工程，讓北橫觀光延伸到羅馬公路，也成為古道健行愛好者的新秘境

為了提供羅馬公路更優質的休憩服務，桃市府去年再爭取觀光署2024、2025年補助景點優化體驗加值計畫，市府自籌690萬元合計1500萬元，重新規畫羅馬公路起點入口空間、奎輝溪旁休憩區及沿線零星停靠點建置，並種植原生樹種，創造舒適人行空間，改善設施、空間的機能，今年3月已開工，年底前完成驗收開放。

桃園市政府和觀光署編預算合力打造羅馬公路優質環境。圖／桃園市觀光旅遊局提供
