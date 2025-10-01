桃市府、交通部合理打造羅馬公路 環境更優美

桃園市復興區羅馬公路可連接新竹縣，市府2022年連續3年自籌經費加上交通部觀光署補助款，完成高遶古圳步道等環境改善工程，教師節連假不少自由車騎士和遊客行經這條路，或走古道，都有環境變漂亮的感覺。

桃市府觀旅局表示，羅馬公路跨118縣道、台3（新竹）、台7（北橫），連結復興羅浮部落及新竹縣關西馬武督部落，因此取名羅馬公路，與歐洲的羅馬無關，公路全長35.7公里，沿途制高位置可以觀賞石門水庫美景，是許自行車、重機騎士的夢幻路線。鄰近的拉拉山北橫路段是國際自由車環台大賽桃園站的終點，市府近年每年辦「櫻花勇士」自由車賽事，路線雖然不完全在羅馬公路，但都連帶打響羅馬公路景點。

除了騎車賞景外，觀旅局指出，羅馬公路沿線為原民族部落的重要廊帶，昔日的古道生態豐富，更是古道健行的最佳體驗，去年完成高遶及溪口古道改善，成為桃園古道健行新秘境。市府近年編預算2178多萬元，加上觀光署補助合計5100萬，2022至2024年陸續完成高遶古圳步道1、2期、溪口部落環境改善工程，讓北橫觀光延伸到羅馬公路，也成為古道健行愛好者的新秘境