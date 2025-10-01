尖石泰崗溪堰塞湖暫無威脅 泰岡野溪溫泉擬公告危險水域

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪，該堰塞湖面積約1.3公頃、蓄水量有4.8萬立方公尺，已穩定溢流當中，經估算如堰塞湖潰壩，下游約14公里處有泰崗野溪溫泉，可能受到水位及流速急速增高，影響河道區域活動人員安全。縣府表示，為維護民眾安全，預計將於今年度公告為危險水域。

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流衍生傷亡，引發全國高度重視，新竹縣長楊文科於主管會報中關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖、鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處是否影響居民？楊文科指示，須加強與中央聯繫、掌握影響範圍，若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。

泰崗溪堰塞湖距離司馬庫斯大橋上游約10公里，源於去年11月康芮颱風後產生，目前由農業部林業及自然保育署監測，該堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。

根據林保署資料指出，該堰塞湖上游無保全對象，下游保全對象為司馬庫斯大橋，距離河道仍有一定高度，經估算如堰塞湖潰壩，其對下游保全對象安全不致造成影響，不過下游約14公里處有泰崗野溪溫泉，可能受到水位及流速急速增高，影響河道區域活動人員安全。

對此，新竹縣政府交通旅遊處指出，為維護民眾安全，先前已請13鄉鎮市公所針對轄內進行區域性盤點，當時尖石鄉公所有提出泰崗野溪溫泉狀況，並與消防局、鄉公所確認地點及座標，預計將於今年度公告為危險水域。

楊文科在會中提出鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處，先前該地區曾發生崩塌，形成堰塞湖，且因鄰近學校及部落，楊文科憂心，若再度發生災情，恐影響居民安危。

農業處指出，經洽農業部農村及水土保持署台北分署聯繫回應：該崩塌處與經濟部北區水資源分署合作清理，目前河道已疏通、無堵塞情形，邊坡大崩塌處分署持續監測中。不過尖石鄉公所也憂心崩塌面不穩定，期望能擴張河道、增加緩衝區。