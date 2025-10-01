聽新聞
0:00 / 0:00
客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約
苗栗市公所10月25日在貓裏喵親子公園旁舊經國路，推出「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴，開放140桌開放預約，每桌4500元，縣長鍾東錦太太陳美琦、苗栗市長余文忠等人歡迎全國民眾來苗栗，享用經典客家美食。
4炆4炒晚宴是配合風箏節年度盛事，也備受期待，今年10道菜象徵團圓與祝福，包括鳳梨脆瓜遇木耳、桔香土雞報喜來、鹹甜糯飯好團圓、筍乾爌肉滿堂香、客家小炒傳家味、客家薑絲炒粉腸、麻油鮮蝦暖人心、紅棗養生玉雞湯、清蒸熟卷鮮滋味，及九層黑糖步步高，此外，余文忠加碼清蒸金目鱸魚。
晚宴10月25日下午5點在貓裏喵親子公園旁舊經國路辦桌，明天上午10點起開放訂桌，每桌4500元，每人上限最多4桌，現場搭配表演節目與、市集活動，相關資訊請洽苗栗市公所臉書粉絲專頁或是官網查詢。
市公所今天舉辦「苗栗食光2025客家四炆四炒暨美食嘉年華」記者會公開菜單，及承辦東園飲食、春輝外燴、家傳農產品企業社、同樂飲食店、蒸烹派客家美食餐廳，及陶之飲6家業者，陳美琦、余文忠說，4炆4炒是客家飲食文化的代表，期盼更多民眾認識客家料理的價值與美味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言