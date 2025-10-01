客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約

苗栗市公所10月25日在貓裏喵親子公園旁舊經國路，推出「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴，開放140桌開放預約，每桌4500元，縣長鍾東錦太太陳美琦、苗栗市長余文忠等人歡迎全國民眾來苗栗，享用經典客家美食。

4炆4炒晚宴是配合風箏節年度盛事，也備受期待，今年10道菜象徵團圓與祝福，包括鳳梨脆瓜遇木耳、桔香土雞報喜來、鹹甜糯飯好團圓、筍乾爌肉滿堂香、客家小炒傳家味、客家薑絲炒粉腸、麻油鮮蝦暖人心、紅棗養生玉雞湯、清蒸熟卷鮮滋味，及九層黑糖步步高，此外，余文忠加碼清蒸金目鱸魚。

晚宴10月25日下午5點在貓裏喵親子公園旁舊經國路辦桌，明天上午10點起開放訂桌，每桌4500元，每人上限最多4桌，現場搭配表演節目與、市集活動，相關資訊請洽苗栗市公所臉書粉絲專頁或是官網查詢。