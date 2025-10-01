快訊

客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，縣長鍾東錦太太陳美琦、苗栗市長余文忠等人今天歡迎全國民眾來享用經典客家美食。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所10月25日在貓裏喵親子公園旁舊經國路，推出「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴，開放140桌開放預約，每桌4500元，縣長鍾東錦太太陳美琦、苗栗市長余文忠等人歡迎全國民眾來苗栗，享用經典客家美食

4炆4炒晚宴是配合風箏節年度盛事，也備受期待，今年10道菜象徵團圓與祝福，包括鳳梨脆瓜遇木耳、桔香土雞報喜來、鹹甜糯飯好團圓、筍乾爌肉滿堂香、客家小炒傳家味、客家薑絲炒粉腸、麻油鮮蝦暖人心、紅棗養生玉雞湯、清蒸熟卷鮮滋味，及九層黑糖步步高，此外，余文忠加碼清蒸金目鱸魚。

晚宴10月25日下午5點在貓裏喵親子公園旁舊經國路辦桌，明天上午10點起開放訂桌，每桌4500元，每人上限最多4桌，現場搭配表演節目與、市集活動，相關資訊請洽苗栗市公所臉書粉絲專頁或是官網查詢。

市公所今天舉辦「苗栗食光2025客家四炆四炒暨美食嘉年華」記者會公開菜單，及承辦東園飲食、春輝外燴、家傳農產品企業社、同樂飲食店、蒸烹派客家美食餐廳，及陶之飲6家業者，陳美琦、余文忠說，4炆4炒是客家飲食文化的代表，期盼更多民眾認識客家料理的價值與美味。

苗栗市公所10月25日客家4炆4炒晚宴，縣長鍾東錦太太陳美琦、苗栗市長余文忠等人今天歡迎全國民眾來享用經典客家美食。圖／苗栗市公所提供
客家美食 苗栗市

