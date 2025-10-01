桃園大溪中秋連假熱門景點多…慈湖連12日都有活動 警方交管出爐

桃園市大溪警分局指出，10月4日至6日為中秋節3天連假，大溪、復興區北橫是熱門觀光景點，為讓遊客中秋佳節交通順暢不掃興，警方規畫交通疏導措施包括建議替代道路，以利民眾因應。

警方說明，今年中秋節連假期間國道3號大溪交流道北上與南下閘道口無實施高乘載管制。大溪老城區周邊道路4至6日管制路段為普濟路禁止左轉得勝路，往大溪老街車流建議路線，由普濟路左轉金城路，接著右轉康莊路、左轉接文化路，或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流。

3天連假大溪和平老街上午9點至晚上6點，劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平路五岔路口實施交通管制；康莊路、得勝路口中午12點至晚上6點管制車輛禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制。

如遇老城區車流已達壅塞情形，將車輛引導往橋頭停車場停放（不進入老城區），並請交控中心透過電子看板發布相關路況通知遊客遵循。

另外，3天連假下3時至晚上6時視交通狀況，於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，機動實施圓環單向管制，及封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利疏導車流。神牛區（丁字路口）於早上8至晚上8時，全時段擺放交通錐實施圓環管制，以維車流順暢。

往慈湖園區建議行車路線：國道3號、大溪交流道下→員林路一段→員林路與介壽路口→下坡往武嶺橋→台3線信義路往大溪、三峽方向→經中華路大溪市區外環往慈湖、復興方向→接台7線復興路一段循路標往「慈湖停車場」至展場。

另外可由國道2號、大湳交流道下往八德大溪方向→左轉（和平路）→台3線介壽路往大溪方向→下坡往武嶺橋→台3線信義路往大溪、三峽方向→經中華路大溪市區外環往慈湖、復興方向→接台7線復興路一段循路標往「慈湖停車場」至展場。國道3號、龍潭交流道下→台3線中豐路往石門水庫方向→經溪州橋→康莊路五段→慈康路往慈湖/復興方向→接台7線復興路一段循路標往「慈湖停車場」至展場。

復興區台7線下山建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區，接國道3號三鶯交流道。

警方統計遊客旅遊熱門景點勝地，包括大溪老街、普濟堂、月眉濕地生態園區、大溪河濱公園、兩蔣文化園區、中庄吊橋、石門水庫、東眼山風景區等眾多旅遊景點。慈湖園區4日至16日舉辦「來慈湖.潮復刻」活動，包含七周潮復刻主題日、創意音樂光雕、日夜水舞、老派生活市集、手作體驗、集客表演、美拍裝置藝術，民眾務必配合執勤員警指揮。