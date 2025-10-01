竹市考量物價上漲 調高警誤餐費與早餐夜點補助

新竹市政府表示，考量近年物價上漲，即日起將竹市警察誤餐費由新台幣100元調升至120元，早餐及夜點補助由50元調升至60元，讓員警維持體能，確保勤務運作順遂。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，重視所有警察同仁的付出，以具體行動支持基層，從飲食補助到健康促進，打造更完善的照顧網絡，營造同仁幸福友善的工作環境。

市府指出，員警平時除巡邏、交通疏導外，常需參與訓練、講習或會議，勤務銜接緊湊，常導致跨時段用餐，此次補助調整是為了讓同仁能維持體能，以最佳狀態投入工作。

新竹市警察局表示，除誤餐與早餐補助外，市府也支持警察局社團活動及健身補助，鼓勵員警培養運動習慣，透過規律鍛鍊與興趣活動，舒緩勤務壓力並強健體魄。