竹市考量物價上漲 調高警誤餐費與早餐夜點補助
新竹市政府表示，考量近年物價上漲，即日起將竹市警察誤餐費由新台幣100元調升至120元，早餐及夜點補助由50元調升至60元，讓員警維持體能，確保勤務運作順遂。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，重視所有警察同仁的付出，以具體行動支持基層，從飲食補助到健康促進，打造更完善的照顧網絡，營造同仁幸福友善的工作環境。
市府指出，員警平時除巡邏、交通疏導外，常需參與訓練、講習或會議，勤務銜接緊湊，常導致跨時段用餐，此次補助調整是為了讓同仁能維持體能，以最佳狀態投入工作。
新竹市警察局表示，除誤餐與早餐補助外，市府也支持警察局社團活動及健身補助，鼓勵員警培養運動習慣，透過規律鍛鍊與興趣活動，舒緩勤務壓力並強健體魄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言