快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

竹市考量物價上漲 調高警誤餐費與早餐夜點補助

中央社／ 新竹市1日電

新竹市政府表示，考量近年物價上漲，即日起將竹市警察誤餐費由新台幣100元調升至120元，早餐及夜點補助由50元調升至60元，讓員警維持體能，確保勤務運作順遂。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，重視所有警察同仁的付出，以具體行動支持基層，從飲食補助到健康促進，打造更完善的照顧網絡，營造同仁幸福友善的工作環境。

市府指出，員警平時除巡邏、交通疏導外，常需參與訓練、講習或會議，勤務銜接緊湊，常導致跨時段用餐，此次補助調整是為了讓同仁能維持體能，以最佳狀態投入工作。

新竹市警察局表示，除誤餐與早餐補助外，市府也支持警察局社團活動及健身補助，鼓勵員警培養運動習慣，透過規律鍛鍊與興趣活動，舒緩勤務壓力並強健體魄。

警察 新竹 早餐

延伸閱讀

竹市國慶升旗典禮 民眾拍照打卡可換早餐兌換券

承攬工程忘繳稅 審計室揭竹市印花稅缺漏21筆、稅額282萬

竹市幸福指數成績公布 「社會聯繫」面向分數最高

竹市首辦議長盃桌球賽 推廣全民運動 賽事將於11月1、2日在民富國小登場 分7大組別

相關新聞

竹北家樂福熄燈 網友敲碗「IKEA進駐」 縣府證實多家企業洽詢中

位於新竹縣竹北市、營運近30年的家樂福賣場，租約將於今年底到期，屆時將退場，其中1到3樓將公開標租，不少網友在LINE社...

桃市府、交通部合理打造羅馬公路 環境更優美

桃園市復興區羅馬公路可連接新竹縣，市府2022年連續3年自籌經費加上交通部觀光署補助款，完成高遶古圳步道等環境改善工程，...

尖石泰崗溪堰塞湖暫無威脅 泰岡野溪溫泉擬公告危險水域

全國唯二的堰塞湖，其一就在新竹縣尖石鄉泰崗溪，該堰塞湖面積約1.3公頃、蓄水量有4.8萬立方公尺，已穩定溢流當中，經估算...

客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約

苗栗市公所10月25日在貓裏喵親子公園旁舊經國路，推出「苗栗食光2025客家4炆4炒」晚宴，開放140桌開放預約，每桌4...

桃園大溪中秋連假熱門景點多…慈湖連12日都有活動 警方交管出爐

桃園市大溪警分局指出，10月4日至6日為中秋節3天連假，大溪、復興區北橫是熱門觀光景點，為讓遊客中秋佳節交通順暢不掃興，...

苗栗縣最年長107歲人瑞 長壽的秘訣竟是不吃冰的東西

苗栗縣最年長男性人瑞107歲黃興亮身體健朗、精神奕奕，縣長鍾東錦太太陳美琦今天慰訪，家人透露長壽秘訣不吃冰的東西，喜歡高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。