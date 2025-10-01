竹北家樂福熄燈 網友敲碗「IKEA進駐」 縣府證實多家企業洽詢中

位於新竹縣竹北市、營運近30年的家樂福賣場，租約將於今年底到期，屆時將退場，其中1到3樓將公開標租，不少網友在LINE社群許願：「希望IKEA進駐」。對此，新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州透露，這塊是黃金店面地點，已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域等品牌。外界期待的選項涵蓋IKEA、婚宴會館，或是結合特色餐飲的美食商圈等，歡迎關注10月中旬的公開招標資訊。

竹北家樂福自1996年營運至今已近30年，已不少居民視為生活採購的重要據點，不過如今卻傳出結束營業消息，讓在地人錯愕不捨。

陳盈州說明，家樂福方面已正式行文通知縣府，因統一集團收購後重新評估經營策略，董事會重新評估後，認為市場消費型態轉變，居家周邊也都有家樂福、全聯等販售形態已經轉變，或是透過宅經濟的方式，因此重新評估後，認為若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租，並啟動退場作業。

陳盈州表示，對於這處具30年歷史的「黃金店面地點」，將積極推動活化利用，目前已著手擬定新的招商條件與租金標準，並規畫於10月中旬正式公開招租，該建築屋齡已近30年，也透過這次進行外牆拉皮等，打造為竹北新的地標，希望引進新型態業者進駐，為地方帶來新的發展動能。

針對外界對商場未來的猜測，不少網友敲碗涵蓋IKEA、婚宴會館，或是結合特色餐飲的美食商圈進駐。陳盈州強調「這些都不排除！」並透露已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域的知名品牌。

他強調，凡是能促進地方發展的業者，透過公平公開的招標程序競爭，縣府都樂觀其成，目前已有業者表達興趣，但具體名單尚不便公開，待公開招租後才會揭曉。