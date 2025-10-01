苗栗縣最年長107歲人瑞 長壽的秘訣竟是不吃冰的東西
苗栗縣最年長男性人瑞107歲黃興亮身體健朗、精神奕奕，縣長鍾東錦太太陳美琦今天慰訪，家人透露長壽秘訣不吃冰的東西，喜歡高麗菜，特別愛乾淨，還有專用廁所。
陳美琦、縣政府社會處長張國棟，偕同縣議員曾美露、孫素娥、苗栗市長余文忠等人，今天慰訪黃老先生，致贈敬老禮金1萬元，及衛生福利部金鎖片，慰訪十多分鐘過程，幾乎全程擺出YA的手勢，「萌」翻在場人員。
家人分享黃老先生長壽秘訣，表示他不吃冰的東西，果汁還要微波加熱，每種水果微波的時間，還記得很清楚，只有一陣子生病，天天要吃一盒冰淇淋，後來也沒再吃了，他長期吃稀飯，最愛高麗菜、紋肉，此外，特別愛乾淨，有自己專用的廁所，有時還故意以腳用力搓地板，檢查是否乾淨。
值得一提是今年初他慶生時，曾許下生日願望，滿牆掛了許多大人物慰訪照片，就獨缺總統，余文忠寫信給總統府，快速獲得回應，總統府送來祝壽中堂，余文忠說，賴清德總統那天到苗栗，也有可能探望黃老先生，實現生日願望。
陳美琦有感黃老先生愛拍照配合「演出」，陳美琦說，看到黃老先及家人都堆滿了笑容，也希望有老寶貝的家庭，都有家人陪伴照顧，老人家備感幸福。
縣府重陽敬老系列活動，統計以今年12月31日為基準，全縣159位百歲人瑞，致贈敬老禮金1萬元，及敬老禮盒玄米油、水晶米；80歲以上長者2萬7200人，致贈敬老禮盒多功能變形枕、圍巾及保溫杯；鑽石婚夫妻383對，致贈每對3200元；白金婚夫妻58對，致贈每對4000元禮金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言