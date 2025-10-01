珍稀植物復育 桃市府與林試所簽備忘錄

快訊

中央社／ 記者葉臻桃園1日電

桃園航空城在區段徵收工程期間發現僅存於桃園的原生瀕危植物，桃園市政府今天與農業部林業試驗所簽署珍稀植物合作備忘錄，將在珍稀植物復育領域進行正式合作。

桃市府表示，此次合作緣於民國112年航空城區段徵收工程，在A1標及A2標發現僅存於桃園的原生瀕危植物，包括長葉茅膏菜、異蕊草及寬葉毛氈苔等，經現勘後於大園區擇定基地執行復育計畫，在農業部林試所指導下進行相關復育行動，包括基地現勘、取土作業、運送種子土壤、復育地整治及維護管理等。

市府指出，第1處復育地面積約110平方公尺，採用淺水環繞設計，模擬植物原生濕地環境，3種目標植物在113年6月成功生長，並意外發現琉球野薔薇及澳洲珍珠茅等珍稀物種。

市府說，第2處復育地位於大湳森林公園，面積約280平方公尺，透過地形重塑還原植物原生環境，打造土丘平台、導水溝，保留雨季水分以利植物生長，並於汛期過後發現，長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔及異蕊草成功冒芽，且生長出鵝不食草。

市府表示，在與林試所共同努力下，第1處復育地長葉茅膏菜113株、寬葉毛氈苔52株、異蕊草74株；第2處長葉茅膏菜45株、寬葉毛氈苔5株、異蕊草515株，總計二處復育800餘株珍稀植物，成果顯著。

市府也說，已在今年7月完成第3處復育地整治，至今長葉茅膏菜及異蕊草已成功冒芽，並計畫115年底至116年之間執行第4處復育地；期望與林試所持續深化合作，提升復育成效，延續珍稀植物保護。

