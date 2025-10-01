竹市國慶升旗典禮 民眾拍照打卡可換早餐兌換券

國慶連假將至，新竹市政府慶祝中華民國114年雙十國慶，將於10月10日7點在金城一路舉辦「舞耀國慶 竹韻齊揚」國慶升旗典禮，邀請民眾一同慶祝中華民國生日。社會處表示，活動當日現場將提供限量紀念旅行包及早餐兌換券，並安排精彩表演及暖場活動，內容豐富、氣氛熱鬧，歡迎民眾大一同共享歡慶時刻。

社會處說明，今年國慶升旗典禮將於7點展開暖場活動，由建華國中管樂團帶來熱鬧演奏，接著由MIKI兒童街舞工作室帶來活力四射的街舞表演，邀請現場民眾一起感受青春動感的節奏，以充滿活力的方式迎接國慶日。隨後活動更安排新竹市各級學校學生團體、社區里民，以及在地青年歌手申力安接續演出，為典禮增添多元且精彩的表演內容。

社會處說明，民眾只要配戴具有國旗元素的物件並協助填寫活動問卷，即可獲得紀念旅行包乙個，限量1200個，送完為止；現場同時設有拍照打卡區，於指定時間內上傳至社群平台，就有機會兌換限量200張、每張面額100元的早餐兌換券，數量有限，送完為止。活動現場亦規畫15攤早餐市集，並結合環保餐具租借制度，推廣綠色生活理念，另設置休息區，讓市民在愉快氛圍中共享國慶喜悅。社會處提醒，為維護交通秩序，建議市民多加利用大眾運輸工具，或提早抵達，以避免人潮壅塞。

社會處補充，為確保活動順利進行，活動當日將實施交通管制措施，請用路人留意相關資訊。管制時間及路段包括10月9日上午10點起至10月10日下午1點止，金城一路全線封閉。市府建議市民多加利用大眾運輸，活動當天可搭乘「182號公車」，於「新竹火車站（中正路）」站上車，往新竹高鐵站方向，經過8站後於「金城新村口站」下車，步行約300公尺即可抵達將軍村。