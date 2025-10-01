1顆蛋黃酥等於1碗滷肉飯 營養師教中秋月餅正確吃法

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫營養師提醒，食用月餅後減少當餐白飯攝取量；烤肉以瘦肉和海鮮取代肥肉和加工肉品；柚子每次食用不超過4分之1顆中型柚子。記者黃羿馨／攝影
中秋節是與家人歡聚烤肉、品嘗月餅柚子的重要節日，但對糖尿病患者來說，這些美食卻常讓血糖失控。中醫大新竹附醫營養師吳婉瑜和陳宛伶提醒，食用月餅後減少當餐白飯攝取量；烤肉以瘦肉和海鮮取代肥肉和加工肉品；柚子每次食用不超過4分之1顆中型柚子。

營養師吳婉瑜指出，市售月餅種類繁多，但絕大部分都屬於高糖、高油、高熱量及高升糖指數(GI)，如廣式、酥皮、冰皮等型態，1顆傳統蛋黃酥熱量約在 300至500 大卡間，相當於一碗滷肉飯。因此，建議食用後應減少當餐白飯攝取量，並搭配清淡低油飲食。月餅挑選減糖或低油配方，配合份量控制，優先選擇小月餅或者與家人朋友分食。

烤肉食材方面，營養師陳宛伶建議以瘦肉與海鮮取代肥肉和加工肉品，因五花肉與香腸脂肪含量高，改選擇雞肉和海鮮等低脂蛋白質替代。大量蔬菜可提升膳食纖維攝取量，如香菇、甜椒、青椒、玉米筍等蔬菜不僅清爽解膩，也有助於控制血糖及維持腸道健康。

營養師吳婉瑜也提醒，柚子富含維生素C與膳食纖維，但也含果糖與果酸，攝取過量除了影響血糖，也恐導致脹氣或腸胃不適。因此建議每次食用不超過4分之1顆中型柚子，慢慢咀嚼、避免空腹食用，減少對腸胃刺激。

此外，柚子含有「呋喃香豆素」類的成分，可能導致藥物血中濃度升高，增加不良反應發生。尤其長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，記得在吃柚子前，要諮詢醫師或藥師，確認是否有藥物交互作用。

陳宛伶也分享一道健康清爽的中秋小點心「柚香豆乳寒天凍」，將無糖豆漿480毫升、寒天粉3公克與40毫升水倒入鍋中攪拌後煮沸，再倒入容器冷藏至凝固，食用前鋪上新鮮柚子果肉15瓣即可完成；她強調，寒天富含水溶性膳食纖維，能幫助穩定血糖並增加飽足感，搭配豆乳與當季柚香，冰冰涼涼更適合在佳節享用。

