醫用「小奶瓶」建功 癌症化療也能在家做
癌症化療時間，過往療法往往得在醫院住好幾天，但隨科技進步，現在有些病人可以背著俗稱「小奶瓶」回家，不僅療程不中斷，生活也不必暫停。
衛福部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅指出，「小奶瓶」其實是一種攜帶型化療幫浦，病人先在醫院接受初步藥物注射，然後醫師會將化療藥物接在人工血管，透過小瓶子持續緩慢輸入體內。瓶身小巧，能放進腰包隨身攜帶，病人不必被病房限制，能一邊回家生活、一邊接受治療，療程約 2 至 3 天就能完成。
對病友而言，小奶瓶的價值不只是治療上的效率與安全，更是一種人性化的照護選擇。它讓癌症治療不再全然與醫院病床綁在一起，病人能在熟悉的環境中繼續日常生活，甚至陪伴家人，提升整體生活品質。化療雖然辛苦，但透過這樣的創新裝置，病友能以更自在的方式完成療程，也能獲得更多自主與希望。
桃園醫院外科化療病房護理長林淑瑩表示，雖然回到家能減輕壓力，但居家治療仍需注意細節。洗澡時務必避免瓶子與導管碰水，導管與瓶身也要固定穩妥，避免拉扯或碰撞。隨著藥物持續輸入，瓶身會逐漸變扁，這是正常現象；若長時間沒有變化，或懷疑藥物滲漏，應立即戴上手套處理並盡速聯繫醫院。若出現發燒超過 38 度、呼吸困難、注射部位紅腫滲液，甚至突然無力或意識不清等狀況，則需馬上就醫。療程結束後，也必須回院由專業人員卸除瓶子與導管，千萬不可自行拆除，以免增加感染風險。
