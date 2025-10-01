快訊

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

聽新聞
0:00 / 0:00

流感、新冠疫苗今同步開打！台中市政府：「左流右新」雙重保護

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
10月1日流感與新冠疫苗同步開打　台中市政府呼籲，符合對象及早接種雙重保護。圖／台中市政府提供
10月1日流感與新冠疫苗同步開打　台中市政府呼籲，符合對象及早接種雙重保護。圖／台中市政府提供

公費流感與新冠疫苗今同步開打，台中市衛生局長曾梓展說，接種疫苗是預防疾病、減少重症最有效的方法，今年持續推動「左流右新」政策，建議符合資格的民眾同時接種，獲得雙重保護力。

疾管署公布近期國內呼吸道疫情呈上升趨勢，除流感及類流感門急診人次持續增加外，新冠疫情也有回升跡象。

衛生局說明，今年公費流感疫苗接種分兩階段實施，第一階段今起，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及防疫相關人員等9類；第二階段自11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。民眾可一次接種兩種疫苗，更便利安心。

衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感與新冠肺炎可能同時流行，呼籲民眾及早接種疫苗，降低重症與死亡風險。

衛生局說明，台中市今年共設有657家流感合約院所及458家新冠合約院所，方便市民就近接種；同時配合10月連假與周末，市府加開131場衛生所假日門診，讓符合資格者把握時間接種。

衛生局指出，今年公費流感疫苗由賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克五家廠牌提供，疫苗株均依世界衛生組織建議，抗原性相同且通過國內檢驗。疫苗配送依「先到貨、先使用」原則，不受理指定廠牌，將隨機提供接種。

市府呼籲，符合公費接種對象的市民應及早施打，保護自己與家人；台中市疫苗預約平台提供6個月至6歲幼童及65歲以上長者線上預約服務（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）。更多相關資訊歡迎至台中市政府衛生局網站/流感防治專區及嚴重特殊傳染性肺炎專區查詢，或電洽台中市各區衛生所。

流感疫苗 衛生局 台中市

延伸閱讀

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

相關新聞

流感、新冠疫苗今同步開打！台中市政府：「左流右新」雙重保護

公費流感與新冠疫苗今同步開打，台中市衛生局長曾梓展說，接種疫苗是預防疾病、減少重症最有效的方法，今年持續推動「左流右新」...

桃園高鐵站前開發案動土 地方憂交通衝擊

國泰人壽於桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，第1期3.2萬坪開發昨動土，預計新建5棟複合式大樓於2030...

竹市國慶升旗典禮 民眾拍照打卡可換早餐兌換券

國慶連假將至，新竹市政府慶祝中華民國114年雙十國慶，將於10月10日7點在金城一路舉辦「舞耀國慶 竹韻齊揚」國慶升旗典...

醫用「小奶瓶」建功 癌症化療也能在家做

癌症化療時間，過往療法往往得在醫院住好幾天，但隨科技進步，現在有些病人可以背著俗稱「小奶瓶」回家，不僅療程不中斷，生活也...

鳳凰盃「31到三義」！科技融合AR實境 康復之友展翅高飛

由衛福部桃園療養院主辦「第31屆鳳凰盃運動會」明天在苗栗三義登場，「31到三義」的寓意，以「健康台灣，結合科技」為主軸，...

苗栗電子遊戲場條例草案 限制級全國最嚴

苗栗縣政府縣務會議昨審議通過電子遊戲場業設置自治條例草案，將送議會審議，其中限制級電子遊戲場應距離學校、醫院等機構2公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。