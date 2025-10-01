流感、新冠疫苗今同步開打！台中市政府：「左流右新」雙重保護

公費流感與新冠疫苗今同步開打，台中市衛生局長曾梓展說，接種疫苗是預防疾病、減少重症最有效的方法，今年持續推動「左流右新」政策，建議符合資格的民眾同時接種，獲得雙重保護力。

疾管署公布近期國內呼吸道疫情呈上升趨勢，除流感及類流感門急診人次持續增加外，新冠疫情也有回升跡象。

衛生局說明，今年公費流感疫苗接種分兩階段實施，第一階段今起，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及防疫相關人員等9類；第二階段自11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。民眾可一次接種兩種疫苗，更便利安心。

衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感與新冠肺炎可能同時流行，呼籲民眾及早接種疫苗，降低重症與死亡風險。

衛生局說明，台中市今年共設有657家流感合約院所及458家新冠合約院所，方便市民就近接種；同時配合10月連假與周末，市府加開131場衛生所假日門診，讓符合資格者把握時間接種。

衛生局指出，今年公費流感疫苗由賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克五家廠牌提供，疫苗株均依世界衛生組織建議，抗原性相同且通過國內檢驗。疫苗配送依「先到貨、先使用」原則，不受理指定廠牌，將隨機提供接種。

市府呼籲，符合公費接種對象的市民應及早施打，保護自己與家人；台中市疫苗預約平台提供6個月至6歲幼童及65歲以上長者線上預約服務（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）。更多相關資訊歡迎至台中市政府衛生局網站/流感防治專區及嚴重特殊傳染性肺炎專區查詢，或電洽台中市各區衛生所。